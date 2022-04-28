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Atacarejo

Rede de supermercados abre 200 vagas de emprego no ES

Oportunidades são trabalhar em nova loja de atacarejo em Jardim Camburi, mas há ainda chances em outras unidades da Grande Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2022 às 10:38

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 10:38

Itens da cesta básica no supermercado
Atacarejo será inaugurado no final de maio Crédito: Fernando Madeira
O grupo Carone está com 200 vagas de emprego abertas para a nova unidade do Sempre Tem, em Jardim Camburi, Vitória. Além do atacarejo, há ainda postos de trabalho em outras lojas da Grande Vitória.
A inauguração do empreendimento está prevista para o final de maio. Podem participar do processo seletivo candidatos de diversos níveis de escolaridade.
Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas:
  • E-mail: [email protected]
  • Cadastro no site: Carone
  • WhatsApp: (27) 99279-2667
  • Ou na unidade mais próxima da sua casa. 
CONFIRA AS VAGAS
  • Açougueiro (15)
  • Auxiliar açougueiro (10)
  • Auxiliar de cozinha (6)
  • Auxiliar de padeiro (6)
  • Auxiliar encarregado setor mercearia (1)
  • Auxiliar encarregado setor recebimento de mercadoria (1)
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  • Fiscal controle patrimonial (20)
  • Operador atacarejo frente de loja (24)
  • Operador atacarejo mercearia (repositor) (28)
  • Operador atacarejo perecíveis (balconista) (20)
  • Operador de atacarejo caixa (50)
  • Operador de atacarejo padaria (balconista) (6)
  • Operador de empilhadeira (6)

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