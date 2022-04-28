Rede de supermercados abre 200 vagas de emprego no ES

A inauguração do empreendimento está prevista para o final de maio. Podem participar do processo seletivo candidatos de diversos níveis de escolaridade.
Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas:
- E-mail: [email protected]
- Cadastro no site: Carone
- WhatsApp: (27) 99279-2667
- Ou na unidade mais próxima da sua casa.
CONFIRA AS VAGAS
- Açougueiro (15)
- Auxiliar açougueiro (10)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de padeiro (6)
- Auxiliar encarregado setor mercearia (1)
- Auxiliar encarregado setor recebimento de mercadoria (1)
- Confeiteiro (4)
- Cozinheiro (2)
- Encarregado de setor de açougue (1)
- Fiscal controle patrimonial (20)
- Operador atacarejo frente de loja (24)
- Operador atacarejo mercearia (repositor) (28)
- Operador atacarejo perecíveis (balconista) (20)
- Operador de atacarejo caixa (50)
- Operador de atacarejo padaria (balconista) (6)
- Operador de empilhadeira (6)