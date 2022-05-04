Evento de moda tem 500 vagas de emprego temporário no ES

Quem quer um emprego temporário deve ficar atento às oportunidades disponíveis para trabalhar no Exagerado, evento de moda que será realizado de 12 a 15 e 19 a 22 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A oferta é de 500 vagas distribuídas pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, caixa e vendedor.
Os profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
O evento contará com mais de 210 stands e a presença de mais de 10 segmentos de vestuário, roupa íntima, banho e itens de decoração assinados por arquitetos e designers renomados nacionalmente. As visitas poderão ser feitas das 10h às 22h.
A previsão dos organizadores é que o Exagerado gere uma movimentação na economia de R$ 50 milhões, R$ 18 milhões a mais do que na edição anterior. Cerca de 300 mil pessoas devem circular pelo local.