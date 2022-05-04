Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De 12 a 19 de maio

Evento de moda tem 500 vagas de emprego temporário no ES

Profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local; postos de trabalho são para vendedor, caixa e auxiliar de limpeza

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:14
Quem quer um emprego temporário deve ficar atento às oportunidades disponíveis para trabalhar no Exagerado, evento de moda que será realizado de 12 a 15 e 19 a 22 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A oferta é de 500 vagas distribuídas pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, caixa e vendedor.
Os profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
Evento de moda contrata profissionais temporários
Evento de moda contrata profissionais temporários Crédito: Divulgação
O evento contará com mais de 210 stands e a presença de mais de 10 segmentos de vestuário, roupa íntima, banho e itens de decoração assinados por arquitetos e designers renomados nacionalmente. As visitas poderão ser feitas das 10h às 22h.
A previsão dos organizadores é que o Exagerado gere uma movimentação na economia de R$ 50 milhões, R$ 18 milhões a mais do que na edição anterior. Cerca de 300 mil pessoas devem circular pelo local.

LEIA MAIS

Sines do ES abrem a semana com 2.797 vagas de emprego e estágio

Rede de supermercados abre 200 vagas de emprego no ES

Nova loja de serviços automotivos vai abrir 150 vagas de emprego no ES

8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

Como aumentar as chances de conseguir emprego em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Moda Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados