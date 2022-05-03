Ifes vai abrir 2.850 vagas para cursos gratuitos de programação de computadores

Mercado de tecnologia passa pela fase do pleno emprego Crédito: Cookie Studio/Freepik

Estudantes do ensino médio da rede pública e jovens e adultos sem profissão ou que querem mudar de área de atuação poderão fazer cursos de graça voltados para o setor de tecnologia no Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ). Serão 2.850 vagas para programação de software em dois programas, desenvolvidos em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).

Segundo o presidente da entidade, Emílio Barbosa, a iniciativa visa atender a demanda do setor, que sofre com a falta de mão de obra qualificada. Ele explica que este é um problema enfrentado no mundo todo e que os processos de formação não dão conta da demanda que as empresas precisam.

“O Espírito Santo perde profissionais para os grandes centros, que têm salários mais atrativos. Outro problema é que, com o home office, as empresas estrangeiras também passaram a contratar trabalhadores brasileiros. Esses fatores fizeram com que a Act!on buscasse construir um programa para aumentar a quantidade de profissionais e prepará-los para o mercado”, comenta.

A primeira iniciativa é o Programe-se. Este formato contará com 550 vagas, para uma formação com duração de dois semestres, sendo 40% da carga horária presencial e 60% a distância. A expectativa é desenvolver nos alunos o interesse na área de Tecnologia da Informação (TI).

As oportunidades serão destinadas a alunos do ensino médio de escolas públicas parceiras do Ifes. A formação, conforme a Act!on é para preparar programadores de software e para isso serão utilizadas variadas abordagens pedagógicas como, robótica e jogos digitais. A ideia é inserir os jovens estudantes, em estágio inicial de formação, no mercado de tecnologia.

A previsão inicial é de que o Programe-se atenda os municípios de Alegre, Barra de São Francisco, Colatina, Linhares, São Mateus e Guarapari, sendo este último núcleo com duas turmas, com uma exclusiva para as meninas.

“Cada uma das unidades do Ifes terá uma proposta pedagógica. O intuito dessa qualificação é estimular jovens e mulheres a buscarem a tecnologia como carreira. O setor está no pleno emprego”, ressalta Barbosa.

Já o Reprograme-se será 100% on-line e será destinado a jovens e adultos, sem limite de idade, que já passaram pelo ensino médio, ou queiram mudar de área em busca de melhores oportunidades.

Neste caso, serão 2.300 vagas ofertadas para 16 municípios: Alegre, Aracruz , Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

A intenção da associação é que grande parte dos alunos sejam absorvidos pelo mercado capixaba. O salário dos programadores pode chegar a R$ 5 mil.