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Ifes vai abrir 2.850 vagas para cursos gratuitos de programação de computadores

Oportunidades serão destinadas a estudantes do ensino médio da rede pública e jovens e adultos sem profissão ou que querem mudar de área de atuação

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:24
Mulher usa computador
Mercado de tecnologia passa pela fase do pleno emprego Crédito: Cookie Studio/Freepik
Estudantes do ensino médio da rede pública e jovens e adultos sem profissão ou que querem mudar de área de atuação poderão fazer cursos de graça voltados para o setor de tecnologia no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Serão 2.850 vagas para programação de software em dois programas, desenvolvidos em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).
Segundo o presidente da entidade, Emílio Barbosa, a iniciativa visa atender a demanda do setor, que sofre com a falta de mão de obra qualificada. Ele explica que este é um problema enfrentado no mundo todo e que os processos de formação não dão conta da demanda que as empresas precisam.
“O Espírito Santo perde profissionais para os grandes centros, que têm salários mais atrativos. Outro problema é que, com o home office, as empresas estrangeiras também passaram a contratar trabalhadores brasileiros. Esses fatores fizeram com que a Act!on buscasse construir um programa para aumentar a quantidade de profissionais e prepará-los para o mercado”, comenta.
A primeira iniciativa é o Programe-se. Este formato contará com 550 vagas, para uma formação com duração de dois semestres, sendo 40% da carga horária presencial e 60% a distância. A expectativa é desenvolver nos alunos o interesse na área de Tecnologia da Informação (TI).

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As oportunidades serão destinadas a alunos do ensino médio de escolas públicas parceiras do Ifes. A formação, conforme a Act!on é para preparar programadores de software e para isso serão utilizadas variadas abordagens pedagógicas como, robótica e jogos digitais. A ideia é inserir os jovens estudantes, em estágio inicial de formação, no mercado de tecnologia.
A previsão inicial é de que o Programe-se atenda os municípios de Alegre, Barra de São Francisco, Colatina, Linhares, São Mateus e Guarapari, sendo este último núcleo com duas turmas, com uma exclusiva para as meninas.
“Cada uma das unidades do Ifes terá uma proposta pedagógica. O intuito dessa qualificação é estimular jovens e mulheres a buscarem a tecnologia como carreira. O setor está no pleno emprego”, ressalta Barbosa.
Já o Reprograme-se será 100% on-line e será destinado a jovens e adultos, sem limite de idade, que já passaram pelo ensino médio, ou queiram mudar de área em busca de melhores oportunidades.
Neste caso, serão 2.300 vagas ofertadas para 16 municípios: Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Mimoso do Sul, Montanha, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
A intenção da associação é que grande parte dos alunos sejam absorvidos pelo mercado capixaba. O salário dos programadores pode chegar a R$ 5 mil.
As inscrições para o processo de seleção serão por meio de um portal a ser lançado em breve pelo Ifes, mas ainda são necessários alguns ajustes junto ao Ministério da Economia. As oportunidades foram viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar.

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