Americanas contrata temporários para Páscoa com vagas no ES

Candidato precisa ter mais de 18 anos e o ensino médio. A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-refeição, entre outros benefícios

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:31

Trabalho de final de ano nas Lojas Americanas
Trabalho nas Lojas Americanas Crédito: Divulgação Americianas

A Americanas está com mais de 5 mil vagas temporárias abertas para reforçar as equipes no período de Páscoa. Os postos de trabalho são para o cargo de operador de loja em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, são 61 chances. A marca possui mais de 1.400 lojas no país.

Candidato precisa ter mais de 18 anos e o ensino médio. A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-refeição, entre outros benefícios

Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-refeição, seguro de vida e acesso aos cursos do Americanas Educa, plataforma de treinamentos da rede varejista.

Também há incentivo à participação de candidatos de diferentes faixas etárias, incluindo profissionais 50+, reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão.

Não é necessário ter experiência prévia, mas os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar até meados de abril, com possibilidade de efetivação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro na página de carreiras da empresa.

O operador de loja terá as seguintes atividades:

  • Atender clientes
  • Operar o caixa
  • Organizar e repor produtos
  • Receber mercadorias e apoiar o estoque
  • Manter as gôndolas sempre organizadas e abastecidas. 

O processo seletivo contará com inscrição, teste on-line, entrevista com a liderança e admissão, prevista para ocorrer no início de março.

Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

A gerente de Gente & Gestão da Americanas, Ana Paula Martins, ressalta que as oportunidades são voltadas tanto para quem procura uma recolocação profissional quanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Confira dicas para aproveitar o potencial das redes sociais para conseguir emprego e sondar vagas no mercado de trabalho

