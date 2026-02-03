Oportunidades

17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 19 mil no ES

Postos são para cargos de oficial combatente, médico, preofessor, cuidador social, pedagogo, gari, operário braçal, engenheiro, assistente social, entre outras chances

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:11

Corpo de Bombeiros tem vagas para oficiais Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 17 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.290 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 19 mil.

Estão abertas até 5 de março as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de seis vagas para o cargo de oficial combatente, além de 400 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos.

O governo do Espírito Santo divulgou a abertura de processo seletivo para contratar profissionais das áreas administrativa, social, psicológica, biblioteconomia e serviços gerais. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados na Secretaria de Educação do Estado (Sedu) e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 101 profissionais temporários. A seleção é aberta a candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 3.075. Os interessados podem se inscrever no período de 6 a 19 de fevereiro.

Em Viana, a prefeitura lançou edital para selecionar profissionais de níveis fundamental e médio, com salários que chegam a R$ 1.776. O atendimento ocorre de 5 a 18 de fevereiro.

A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, estão com inscrições abertas para os concursos públicos, que oferecem no total 373 vagas. Os ganhos chegam a R$ 7.653,12. Os interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro.

