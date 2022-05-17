Banco abre inscrição para programa de capacitação na área de tecnologia

Profissionais da área de tecnologia que querem acelerar suas carreiras já podem se inscrever no programa de capacitação Bootcamp Itaú Devs Experts, promovido pelo Itaú Unibanco. A oferta é de 15 vagas.
O curso é gratuito e destinado a quem tem mais de 18 anos de idade, Ensino Médio completo, disponibilidade para trabalhar em tempo integral e carteira de trabalho já emitida, além de pelo menos um ano de experiência prática em tecnologia.
As inscrições para o Bootcamp Itaú Devs Experts podem ser feitas até 29 de maio de 2022, no site do programa. Os treinamentos começam na segunda quinzena de julho e o bootcamp terá uma duração de 3 meses e 3 semanas e a possibilidade de promoção ao fim do processo.
O programa é realizado em parceria com a Let’s Code. De acordo com o Itaú, o curso é voltado para pessoas de todo o Brasil, mas os aprovados precisam ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Os profissionais vão começar o curso já contratados pelo banco.
Ao longo de 2022, estão previstas mais turmas, algumas exclusivas para grupos minoritários.