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Banco abre inscrição para programa de capacitação na área de tecnologia

Curso é voltado para pessoas de todo o Brasil, mas os aprovados precisam ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Eles vão começar o curso já contratados pelo banco

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 mai 2022 às 11:02
Oportunidade de trabalho na área de tecnologia da informação
Oportunidade para se capacitar na área de tecnologia da informação Crédito: Freepik
Profissionais da área de tecnologia que querem acelerar suas carreiras já podem se inscrever no programa de capacitação Bootcamp Itaú Devs Experts, promovido pelo Itaú Unibanco. A oferta é de 15 vagas.
O curso é gratuito e destinado a quem tem mais de 18 anos de idade, Ensino Médio completo, disponibilidade para trabalhar em tempo integral e carteira de trabalho já emitida, além de pelo menos um ano de experiência prática em tecnologia.
As inscrições para o Bootcamp Itaú Devs Experts podem ser feitas até 29 de maio de 2022, no site do programa. Os treinamentos começam na segunda quinzena de julho e o bootcamp terá uma duração de 3 meses e 3 semanas e a possibilidade de promoção ao fim do processo.
O programa é realizado em parceria com a Let’s Code. De acordo com o Itaú, o curso é voltado para pessoas de todo o Brasil, mas os aprovados precisam ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Os profissionais vão começar o curso já contratados pelo banco.
Ao longo de 2022, estão previstas mais turmas, algumas exclusivas para grupos minoritários.

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