Cidades do ES têm inscrições abertas para cursos de qualificação de graça; veja como fazer

Já estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Qualificar ES. São 9.525 vagas, das quais 8.065 para ampla concorrência e 1.460 exclusivas para mulheres. Esta é a 2ª oferta para as qualificações presenciais e é destinada a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego.
O prazo para garantir a participação nas aulas vai até 19 de maio de 2022, no site do programa. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
CONFIRA AS VAGAS DO QUALIFICAR ES
CARIACICA
- POLO 1 EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA
- Endereço: Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II, Cariacica.
- Curso:
- Cuidador infantil (30)
- POLO 2 IGREJA CATÓLICA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE DE VILA CAPIXABA SÃO PAULO DA CRUZ
- Endereço: Rua Anchieta, 2, Vila Capixaba, Cariacica.
- Cursos:
- Panificação (30)
- Biscoitos caseiros (30)
- POLO 3 MULTIVIX UNIDADE CARIACICA
- Endereço: Rua Treze de Maio, 40, São Geraldo, Cariacica.
- Cursos:
- Recreador infantil (30)
- Informática (30)
- Inglês intermediário (30)
- Cuidador infantil (30)
- Agente comunitário de saúde (30)
- POLO 4 EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN
- Endereço: Rua Carlos Rogério Jesus Gomes, s/nº, Morada de Santa Fé, Cariacica.
- Curso:
- Balconista de farmácia (30)
- POLO 5 PRIMEIRA IGREJA BATISTA VALE DOS REIS
- Endereço: Avenida Mochuara, 1983, Vale dos Reis, Cariacica.
- Cursos:
- Berçarista (30)
- Balconista de farmácia (30)
- POLO 6 ASSEMBLEIA DE DEUS VIDAS
- Endereço: Rua Treze, 26, Nova Rosa da Penha I, Cariacica.
- Cursos:
- Auxiliar de estoque e armazenamento (25)
- Porteiro (25)
- POLO 7 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica.
- Cursos:
- Agente comunitário de saúde (30)
- Maquiagem (60)
- POLO 8 EMEF LUZBEL PRETTI
- Endereço: Rua dos Professores, 358, Operário, Cariacica.
- Cursos:
- Cuidador de idosos (25)
- Balconista de farmácia (25)
- POLO 9 EEEFM ROSA MARIA REIS
- Endereço: Avenida Bonina, s/nº, Porto de Cariacica, Cariacica.
- Cursos:
- Cuidador de idosos (25)
- Assistente de logística (25)
- POLO 10 EMEF EUVIRA BENEDITA CARDOSO DA SILVA
- Endereço: Avenida Principal, 992, Novo Brasil, Cariacica.
- Curso:
- Balconista de farmácia (30)
- POLO 11 BANCO CASA SOL
- Endereço: Rua Santa Mônica, 06, Vista Dourada, Cariacica.
- Cursos:
- Informática e redes sociais (40)
- Informática (20)
- Assistente administrativo (20)
- POLO 12 EMEF ANGELO ZANI
- Endereço: Avenida Santa Luzia, s/n, Mucuri, Cariacica.
- Cursos:
- Assistente de logística (30)
- Assistente administrativo (30)
- POLO 13 IGREJA MISSIONÁRIO MARCA DA PROMESSA
- Endereço: Rua Emílio Chagas, s/n, Vila Independência, Cariacica.
- Curso:
- Assistente de secretaria (30)
- POLO 14 PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE
- Endereço: Rua Bolívia, 234, Jardim América.
- Cursos:
- Preparação de salgados (30)
- Bolos e suas variações (30)
- Inglês básico (30)
- Cuidador de idosos (30)
- Balconista de farmácia (30)
- POLO 15 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM SANTANA
- Endereço: Rua Santos Dumont,11 - Santana - Cariacica.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (30)
- Agente comunitário de saúde (30)
- Assistente de logística (30)
- POLO 16 IGREJA BRASIL DE NOVO BRASIL
- Endereço: Morro do Quiabo, Cariacica.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (25)
- Maquiagem (25)
- POLO 17 ADEVIB NOVO BRASIL
- Endereço: Avenida Principal, s/n - Novo Brasil, Cariacica.
- Cursos:
- Assistente administrativo (25)
- Assistente de logística (25)
- Maquiagem (25)
- POLO 18 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MUCURI - IADM
- Endereço: Avenida Santa Luzia, 542 - Mucuri, Cariacica.
- Cursos:
- Maquiagem (25)
- Design de sobrancelhas (25)
- Bolos e suas variações (25)
- Preparação de salgados (25)
- POLO 19 EEEFM ALZIRA RAMOS
- Endereço: Rua Principal, s/n - Rio Marinho, Cariacica.
- Cursos:
- Inglês básico (25)
- Informática (20)
- POLO 20 EEEFM ANA LOPES BALESTRERO
- Endereço: Rua Lourival de Almeida, 32 - Flexal I, Cariacica.
- Curso:
- Empreendedorismo: criando e planejamento negócios (25)
GUARAPARI
- POLO 1 IGREJA BATISTA EM COROADO
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 23 - Coroado, Guarapari.
- Cursos:
- Administração de pequenos negócios (25)
- Assistente de recursos humanos (25)
- Porteiro (25)
- POLO 2 ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER
- Endereço: Rua Lorraine Santiago Vieira, 372 - Adalberto Simão Nader, Guarapari.
- Cursos:
- Cuidador infantil (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
- POLO 3 PASTORAL DO MENOR
- Endereço: Rua Minas Gerais, 33 - Santa Margarida, Guarapari.
- Cursos:
- Cuidador infantil (20)
- Cuidador de idosos (20)
- Agente comunitário de saúde (20)
- POLO 4 IGREJA MISSÃO EVANGÉLICA
- Endereço: Rua Engenheiro Moreira Caldas, 298 - Perocão, Guarapari.
- Cursos:
- Porteiro (20)
- Recepcionista (20)
- Auxiliar de estoque e armazenamento (20)
- POLO 5 ADK - Assembleia de Deus em Kubitscheck (Ministério Boas Novas)
- Endereço: Avenida Pres. Jucelino Kubitschek, n° 800, Kubitscheck, Guarapari.
- Cursos:
- Operador de caixa (20)
- Assistente administrativo (20)
- Empreendedorismo: criando e planejando negócios (20)
- POLO 6 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
- Endereço: Rua Morena Assegurar, 441 - Itapebussú, Guarapari.
- Cursos:
- Cuidador infantil (25)
- Cuidador de idosos (25)
- Balconista de farmácia (25)
- POLO 7 ESCOLA ROSA SIMÕES DE ALMEIDA
- Endereço: Alameda Cassiano Simões, 98 - Jabaraí, Guarapari.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (50)
- Maquiagem (25)
- POLO 8 ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER
- Endereço: Rua Lorraine Santiago Vieira, 372 - Adalberto Simão Nader, Guarapari.
- Cursos:
- Tortas e massas (25)
- Preparação de salgados (25)
- Biscoitos caseiros (25)
SERRA
- POLO 1 EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA
- Endereço: Rua Vitória Régia, s/n - Feu Rosa, Serra.
- Cursos:
- Decoração de festas (35)
- Assistente de secretaria (35)
- Agente comunitário de saúde (35)
- POLO 2 CRAS DE JARDIM CARAPINA
- Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.
- Cursos:
- Informática (20)
- Informática e redes sociais (20)
- Panificação (20)
- Preparação de salgados (20)
- Assistente de logística (20)
- POLO 3 EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL
- Endereço: Rua Inhambú, s/n - Novo Horizonte, Serra.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
- POLO 4 EMEF JARDIM BELA VISTA
- Endereço: Rua Doze, 1 - Jardim Bela Vista, Serra.
- Cursos:
- Assistente administrativo (30)
- Assistente de logística (30)
- POLO 5 IGREJA BATISTA CENTRAL DA SERRA
- Endereço: Rua Floriano Peixoto, 330 - Serra Sede, Serra.
- Cursos:
- Assistente de recursos humanos (25)
- Almoxarife (25)
- Preparação de salgados (25)
- POLO 6 IGREJA MISSÃO APOSTÓLICA ATOS
- Endereço: Rua das Margaridas, 122 - Vila Nova de Colares, Serra.
- Curso:
- Assistente de logística (20)
- POLO 7 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO
- Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.
- Cursos:
- Panificação (20)
- Decoração de festas (20)
- POLO 8 SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO
- Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.
- Cursos:
- Costura (25)
- Design de sobrancelhas (25)
- Maquiagem (25)
- POLO 9 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE FEU ROSA
- Endereço: Rua dos Cravos - Feu Rosa, Serra.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 10 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MANOEL PLAZA PERMUY (AMAPLAZA)
- Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza, Serra.
- Cursos:
- Recepcionista (30)
- Balconista de farmácia (30)
- POLO 11 IGREJA CASA DE ORAÇÃO
- Endereço: Rua Quatro, s/n - Jardim Bela Vista.
- Cursos:
- Decoração para festas (30)
- Recreador infantil (30)
- Pizzaiolo (30)
- POLO 12 MULTIVIX UNIDADE SERRA
- Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 120 - Colina de Laranjeiras, Serra.
- Cursos:
- Informática e redes sociais (20)
- Informática (20)
- POLO 13 CENTRO COMUNITÁRIO EM BARCELONA
- Endereço: Avenida Região Sudeste, 605 - Barcelona, Serra.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (20)
- Agente comunitário de saúde (20)
VIANA
- POLO 1 CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA
- Endereço: Rua Vezúvio, 200 - Nova Bethânia, Viana.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 2 CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- Endereço: Rua Major Domingos Vicente, 10 - Centro, Viana.
- Cursos:
- Bolos artísticos (30)
- Biscoitos caseiros (30)
- Confeitaria (30)
- Cuidador de idosos (25)
- Cuidador infantil (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
- POLO 3 ABED - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DORCAS
- Endereço: Rua Militino Miranda, 02 (parte baixa) - Nova Viana, Viana.
- Curso:
- Decoração de festas (20)
- POLO 4 ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PR. FERREIRA
- Endereço: "Rua Resplendor 156, Canaã - Viana.
- Curso:
- Decoração de festas (20)
VILA VELHA
- POLO 1 CRAS DE ALVORADA
- Endereço: Rua Augusto Clóvis dos Santos, s/n - Alvorada, Vila Velha.
- Cursos:
- Porteiro (20)
- Assistente de logística (20)
- POLO 2 PARÓQUIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
- Endereço: Rua da Lancha, 341 (Praça de Paul) - Paul, Vila Velha.
- Cursos:
- Maquiagem (30)
- Assistente de recursos humanos (30)
- POLO 3 CASA DE ORAÇÃO
- Endereço: Rua Ciro Carneli, 50 - São Torquato, Vila Velha.
- Cursos:
- Doces para festas (25)
- Panificação (25)
- Preparação de salgados (25)
- Design de sobrancelhas (25)
Cidades do ES têm inscrições abertas para cursos de qualificação de graça
- POLO 4 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE NOSSA SENHORA DA PENHA
- Endereço: Rua Humberto Lorenzuti, 1 - Nossa Senhora da Penha, Vila Velha.
- Cursos:
- Assistente de logística (20)
- Auxiliar de rotinas administrativas (20)
- Porteiro (20)
- POLO 5 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA
- Endereço: Rua do Abacaxi, 750 - Ponta da Fruta, Vila Velha.
- Cursos:
- Assistente de logística (20)
- Assistente administrativo (20)
- Porteiro (20)
- POLO 6 UMEF PROFESSOR PAULO CÉSAR VINHA (CAIC)
- Endereço: Rua Antônio Elias do Espírito Santo, s/n - Terra Vermelha, Vila Velha.
- Cursos:
- Porteiro (20)
- Assistente de logística (20)
- Inglês básico (20)
- POLO 7 FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA
- Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.
- Cursos:
- Porteiro (30)
- Assistente de recursos humanos (30)
- Preparação de salgados (30)
- POLO 8 EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO
- Endereço: Rua Sebastião Gaiba, s/n - Vila Garrido, Vila Velha.
- Cursos:
- Inglês básico (30)
- Assistente de logística (30)
- Informática (30)
- Cuidador infantil (30)
- POLO 9 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE TERRA VERMELHA
- Endereço: Rua Barra de São Francisco, 160 - Terra Vermelha, Vila Velha.
- Cursos:
- Assistente administrativo (30)
- Recepcionista (30)
- POLO 10 CASA DO MENINO
- Endereço: Rua Princesa Isabel, s/n - São Torquato, Vila Velha.
- Curso:
- Eletricista instalador (20)
- POLO 11 CRAS DE JARDIM ASTECA
- Endereço: Rua Açucena, s/n - Jardim Asteca - Vila Velha.
- Curso:
- Costura (25)
- POLO 12 IGREJA BATISTA DE JABURUNA
- Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 601 - Juburuna, Vila Velha.
- Curso:
- Inglês básico (25)
- POLO 13 MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SANTA RITA
- Endereço: Rua Fernando Antonio da Silveira, s/n - Santa Rita, Vila Velha.
- Cursos:
- Assistente de faturamento (20)
- Recepcionista (20)
VITÓRIA
- POLO 1 EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
- Endereço: Rua Rubens Bley, 100 - Da Penha, Vitória.
- Cursos:
- Atendimento ao cliente (25)
- Assistente de secretaria escolar (25)
- POLO 2 SECRI – SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
- Endereço: Rua Tenente Setúbal, 395 – São Benedito, Vitória.
- Cursos:
- Assistente de logística (25)
- Assistente de secretaria escolar (25)
- Pizzaiolo (25)
- POLO 3 MULTIVIX UNIDADE GOIABEIRAS
- Endereço: Rua José Alves, 135 - Goiabeiras, Vitória.
- Cursos:
- Inglês básico (25)
- Recepcionista (25)
- Decoração de festas (25)
- POLO 4 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
- Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340 - Bento Ferreira,
- Vitória.
- Cursos:
- Assistente de secretaria escolar (30)
- Assistente de operação de logística portuária (30)
- POLO 5 REDE PROTAGONISTA
- Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.
- Cursos:
- Cuidador infantil (20)
- Agente comunitário de saúde (20)
- Informática e redes sociais (20)
- Informática (20)
- POLO 6 IGREJA MISSÃO BATISTA DO ROMÃO
- Endereço: Rua Ormando Aguiar, 310 - Romão, Vitória.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (30)
- Assistente administrativo (30)
- Porteiro (30)
- POLO 7 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO
- Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.
- Cursos:
- Assistente de faturamento (25)
- Assistente de recursos humanos (25)
- POLO 8 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA
- Endereço: Escadaria Francisco Theofilo Araujo, s/n - Cruzamento, Vitória.
- Cursos:
- Recreador infantil (20)
- Assistente de secretaria escolar (20)
- POLO 9 INSTITUTO NACIONAL DA FORÇA SOCIAL
- Endereço: Rua Treze de Maio, 90, sala 201/202 - Edifício Lacônia - Centro, Vitória.
- Cursos:
- Agente comunitário de saúde (25)
- Cuidador de idosos (25)
- POLO 10 TEMPLO TABERNÁCULO DOS MILAGRES
- Endereço: Rua São Marcos, 268 - Santos Dumont, Vitória.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (25)
- POLO 11 KADOSH IGREJA INTERNACIONAL
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 758 - Bonfim, Vitória.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 12 IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS BAIRRO DA PENHA
- Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 474 – Bairro da Penha – Vitória.
- Cursos:
- Preparação de salgados (20)
- Doces para festas (20)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1 CASA DO MENINO
- Endereço: Rua Felicio Pereira de Souza, 740 - São Vicente, Afonso Cláudio.
- Cursos:
- Operador de caixa (30)
- Administração (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1 CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE ALFREDO
- CHAVES
- Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87, Parque Residencial, Alfredo Chaves.
- Cursos:
- Tortas e massas (30)
- Biscoitos caseiros (30)
ANCHIETA
- POLO 1 CENTRO COMUNITÁRIO DE RECANTO DO SOL
- Endereço: Rua Bahia, Recanto do Sol, Anchieta.
- Cursos:
- Cuidador infantil (30)
- Agente comunitário de saúde (30)
ARACRUZ
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIQUIM E GUARANI
- Endereço: Rodovia Primo Bitti, Km 2 - Aldeia Caieira Velha, Aracruz.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
- POLO 2 EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA
- Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102 - Guaraná, Aracruz.
- Curso:
- Agente comunitário de saúde (30)
ATÍLIO VIVACQUA
- POLO 1 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES
- Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.
- Cursos:
- Assistente de recursos humanos (30)
- Assistente administrativo (30)
- Cuidador infantil (30)
- POLO 2 ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL EMEB FLEXEIRAS
- Endereço: Flexeiras Zona Rural, Atílio Vivácqua.
- Cursos:
- Cuidador de pessoas com deficiência (20)
- Agente comunitário de saúde (20)
BARRA DE SÃO FRANCISCO
- POLO 1 UNIUBE POLO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
- Endereço: Avenida Edson Henrique Pereira, 96 - Centro, Barra de São Francisco.
- Cursos:
- Assistente de planejamento, programação e controle de produção (25)
- Marketing - divulgando o seu negócio (25)
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas (25)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1 CRAS DE JARDIM ITAPEMIRIM
- Endereço: Rua Aryo Sardemberg,1 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (30)
- Cuidador infantil (30)
- POLO 2 CRAS VILLAGE DA LUZ
- Endereço: Rua das Garças, s/n - Bairro Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Inglês básico (30)
- POLO 3 EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
- Endereço: Rua João Franklin Machado, 40 - Abelardo Ferreira Machado,
- Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Inglês básico (30)
- POLO 4 ESCOLA DE ENSINO ESTADUAL FUNDAMENTAL E MÉDIO ZACHEU MOREIRA DA FRAGA
- Endereço: Rua Joelmar Darós, s/n - Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de
- Itapemirim.
- Cursos:
- Inglês básico (20)
- Atendente de estabelecimento de saúde (20)
- Cuidador de pessoas com deficiência (20)
- POLO 5 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
- Endereço: Rua Braz Vivacqua, 40 - Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Assistente administrativo (30)
- Assistente de faturamento (30)
- Assistente de logística (30)
- POLO 6 ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS UBALDO
- Endereço: Rua Coronel Francisco Ataide, 75-125 - Conduru, Cachoeiro de
- Itapemirim.
- Cursos:
- Maquiagem (40)
- Design de sobrancelhas (20)
- POLO 7 COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA
- Endereço Rua Baixo Guandu, 1 - Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Atendimento ao cliente (30)
- Assistente administrativo (30)
- POLO 8 IGREJA EVANGÉLICA RENOVADA JESUS O BOM PASTOR
- Endereço: Rua das Garças, 126 - Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Agente comunitário de saúde (30)
- Cuidador infantil (30)
- POLO 9 IGREJA EVANGÉLICA BATISTA OTTO MARINS - IEBOM
- Endereço Rua Nelson Boreli, 55 - Otto Marins, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Panificação (30)
- Tortas e massas (30)
- Confeitaria (30)
- POLO 10 IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO
- Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 57-66 - Jardim América, Cachoeiro
- de Itapemirim.
- Cursos:
- Preparação de salgados (30)
- Doces de festas (30)
- POLO 11 EEEFM PROFESSORA INAH WERNECK
- Endereço: Rua Cariri, 81 - Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Cuidador de pessoas com deficiência (30)
- POLO 12 CEEFMTI FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR
- Endereço: Rua Pedro Silvan, 1 - Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Assistente administrativo (20)
- POLO 13 EEEFM NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA
- Endereço: Rua Aguilar Ferreira Athayde, 83 - Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Assistente de secretaria escolar (20)
- POLO 14 EEEFM PROFESSORA HOSANA SALLES
- Endereço: Rua Humberto Tirello, 83 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim.
- Cursos:
- Assistente administrativo (25)
CASTELO
- POLO 1 EEEM EMÍLIO NEMER
- Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 126 Pd - Centro, Castelo.
- Cursos:
- Inglês intermediário (25)
- Inglês básico (25)
- Inglês intermediário (25)
- Marketing - divulgando o seu negócio (25)
- Empreendedorismo: criando e planejando negócios (25)
- Assistente administrativo (25)
COLATINA
- POLO 1 PROJETO CESTA SOLIDÁRIA
- Endereço: Rua Pedro Epichim, 1407 - Colatina Velha, Colatina.
- Curso:
- Administração de pequenos negócios (30)
- POLO 2 IFES COLATINA - INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
- Endereço: Rua Arilno Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida, Colatina.
- Curso:
- Assistente de secretaria escolar (30)
CONCEIÇÃO DA BARRA
- POLO 1 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO COMPLEMENTAR - CIEC DO CENTRO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Endereço: Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n - Conceição da Barra.
- Curso:
- Agente comunitário de saúde (35)
- POLO 2 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO COMPLEMENTAR - CIEC BRAÇO DO RIO
- Endereço: Rua Antônia Simões de Almeida, s/n - Centro, Braço do Rio, Conceição
- da Barra.
- Curso:
- Balconista de farmácia (30)
DIVINO SÃO LOURENÇO
- POLO 1 CRAS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
- Endereço: Rua José Franklin Hoskem, s/n - Divino São Lourenço.
- Cursos:
- Administração de pequenos negócios (25)
- Assistente administrativo (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1 CENTRO MULTIUSO BEM VIVER
- Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, s/n - Centro, Dores do Rio Preto.
- Cursos:
- Panificação (25)
- Pizzaiolo (25)
FUNDÃO
- POLO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FUNDÃO/ES - SEMED
- Endereço: Avenida José Agostini, 204 - Centro, Fundão.
- Cursos:
- Assistente administrativo (20)
- Assistente de secretaria (20)
- POLO 2 CRAS DE FUNDÃO
- Endereço: Rua Piauí, 23 - Praia Grande, Fundão.
- Vagas:
- Balconista de farmácia (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
IBATIBA
- POLO 1 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS IBATIBA
- Endereço: Avenida 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba.
- Vagas:
- Inglês básico (30)
- Inglês intermediário (30)
- Inglês básico (30)
IBIRAÇU
- POLO 1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU
- Endereço: Rua dos Curiós, s/n - Professora Ericina, Centro - Ibiraçu.
- Curso:
- Atendimento ao cliente (25)
- POLO 2 CRAS DE IBIRAÇU
- Endereço: Rua Benedito dos Santos Fernandes, s/n - Elias Bragato, Ibiraçu.
- Curso:
- Auxiliar de departamento pessoal (25)
ICONHA
- POLO 1 SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA
- Endereço: Praça Matriz, 240 - Morro do Paraíso, Iconha.
- Cursos:
- Cuidador de idosos (30)
- Cuidador de pessoas com deficiência (30)
JOÃO NEIVA
- POLO 1 CEET TALMO LUIZ SILVA
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 250 - Vila Nova de Cima, João Neiva.
- Curso:
- Inglês intermediário (25)
- POLO 2 CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE JOÃO NEIVA
- Endereço: Rua Sete de Setembro, 132- Centro, João Neiva.
- Curso:
- Doces para festas (20)
- POLO 3 SEDE DA ASSOCIAÇÃO COLETIVO ABÁ TYBA
- Endereço: Rua Vereador Osmar Peixoto, 282 - Santa Luzia, João Neiva.
- Cursos:
- Operador de caixa (30)
- Inglês básico (30)
LINHARES
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INTERLAGOS
- Endereço: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1190 - Interlagos, Linhares.
- Cursos:
- Cuidador infantil (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
- POLO 2 ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
- Endereço: Avenida São Paulo - Aviso, Linhares.
- Curso:
- Assistente de secretaria (30)
- POLO 3 IGREJA BATISTA ALIANÇA
- Endereço: Avenida Ana Barcelos Corrêa, 375 - Bebedouro, Linhares.
- Cursos:
- Assistente de recursos humanos (25)
- Assistente de logística (25)
MARATAÍZES
- POLO 1 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA MINISTÉRIO DE DEUS MARATAÍZES
- Endereço: Rodovia Marataízes x Safra, km 01 - Esplanada ll, Marataízes.
- Cursos:
- Almoxarife (20)
- Auxiliar de rotinas administrativas (20)
- POLO 2 IGREJA BATISTA NOVO SER
- Endereço: Rua Pedro Souza, 237 - Arraias, Marataízes.
- Cursos:
- Tortas e massas (25)
- Biscoitos caseiros (25)
- POLO 3 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BREJO DOS PATOS - AMBREPA
- Endereço: Rua Principal, s/n - Zona Rural - Brejo dos Patos, Marataízes.
- Cursos:
- Pizzaiolo (25)
- Biscoitos caseiros (25)
- Tortas e massas (25)
- POLO 4 EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS
- Endereço: Avenida Simão Nader, s/n - Barra de Itapemirim, Marataízes.
- Cursos:
- Operador de caixa (25)
- Maquiagem (25)
MARECHAL FLORIANO
- POLO 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
- Endereço: Rua Victor Travaglia, 71 – Centro, Marechal Floriano.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (25)
- Cuidador de idosos (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
MARILÂNDIA
- POLO 1 CRAS MARILÂNDIA
- Endereço: Rua Antônio Nardi, 67 – Centro, Marilândia.
- Cursos:
- Cuidados de pessoas com deficiência (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
MIMOSO DO SUL
- POLO 1 SALÃO PAROQUIAL SÃO JOSÉ DE MIMOSO DO SUL
- Endereço: Rua Doutor José Coelho Santos, 359 - Centro, Mimoso do Sul.
- Cursos:
- Agente comunitário de saúde (30)
- Cuidador infantil (30)
- Cuidador de idosos(30)
MONTANHA
- POLO 1 CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE MONTANHA
- Endereço: Rua Conceição da Barra, s/n - Decao, Montanha.
- Cursos:
- Cuidador infantil (25)
- Cuidador de idosos (25)
- Agente comunitário de saúde (25)
MUCURICI
- POLO 1 CRAS DE MUCURICI
- Endereço: Rua Zelita Ribeiro de Barros, s/n - Centro, Mucurici.
- Cursos:
- Assistente de secretaria escolar (25)
- Empreendedorismo: criando e planejando negócios (25)
- Recepcionista (25)
MUQUI
- POLO 1 SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA SÃO JOÃO BATISTA
- Endereço: Rua Coronel Luis Carlos, s/n - Centro, Muqui.
- Cursos:
- Assistente administrativo (30)
- Assistente de recursos humanos (30)
- Administração de pequenos negócios (30)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1 CRAS DE NOVA VENÉCIA
- Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.
- Cursos:
- Assistente de recursos humanos (30)
- Assistente administrativo (30)
- Panificação (20)
- Preparação de massas (20)
- Preparação de salgados (20)
PINHEIROS
- POLO 1 POLO UNIVERSITÁRIO DA UAB
- Endereço: Rua General Rondon, s/n - Nova Canaã, Pinheiros.
- Cursos:
- Assistente de planejamento, programação e controle de produção (20)
- Marketing - divulgando o seu negócio (20)
- POLO 2 EMEF DOUTOR EMIR DE MACEDO GOMES
- Endereço: Avenida Agenor Luís Heringer, 365 - Pinheiros.
- Cursos:
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas (30)
PIÚMA
- POLO 1 CONSELHO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE PIÚMA
- Endereço: Rua Jair Novaes, 56 - Centro, Piúma.
- Cursos:
- Assistente administrativo (40)
- Marketing - divulgando o seu negócio (40)
- Técnico de vendas (40)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1 CRAS DE RIO NOVO
- Endereço: Rua Maria Nascimento Costa, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Cursos:
- Costura (15)
- Confeccionador de bolsas (15)
- POLO 2 PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SALÃO PAROQUIAL
- Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Cursos:
- Bolos e suas variações (25)
- Tortas e massas (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1 CRAS SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- Endereço: Avenida Heber Fonseca, s/n - João Marcelino de Freitas, São José do
- Calçado.
- Cursos:
- Balconista de farmácia (30)
- Agente comunitário de saúde (30)
- Excel (20)
- Informática e redes sociais (20)
- Informática (20)
- Preparação de salgados (25)
- Tortas e massas (25)
- Pizzaiolo (25)
SÃO MATEUS
- POLO 1 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE SÃO MATEUS
- Endereço: Avenida Gileno Santos,495 - Ayrton Senna, São Mateus.
- Cursos:
- Assistente de secretaria escolar (30)
- Assistente administrativo (30)
- Auxiliar de departamento pessoal (30)
- Eletricista instalador predial de baixa tensão (90)
- POLO 2 PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO (PARÓQUIA DANIEL COMBONI)
- Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 995 - Vitória, São Mateus.
- Cursos
- Tortas e massas (30)
- Confeitaria (30)
- POLO 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Endereço: Rua Dr. Ademar de Oliveira Neves, 100 - Boa Vista, São Mateus.
- Cursos:
- Inglês básico (30)
SOORETAMA
- POLO 1 CRAS SOORETAMA
- Endereço: Rua Projetada, s/n – Córrego Alegre, Sooretama.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 2 EMEF JOÂO NEVES PEREIRA
- Endereço: Avenida Vista Alegre, 1111 - Salvador, Sooretama.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (25)
VARGEM ALTA
- POLO 1 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
- Endereço: Praça da Matriz, s/n - Centro - Jaciguá, Vargem Alta.
- Cursos:
- Preparação de salgados (30)
- Pizzaiolo (30)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1 CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI
- Endereço: Rua do Ipe, 38 - Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante.
- Cursos:
- Maquiagem (25)
- Design de sobrancelhas (25)
VILA VALÉRIO
- POLO 1 CRAS VILA VALÉRIO
- Endereço: Rua Joaquim Xavier, 241 - Boa Vista, Vila Valério.
- Cursos:
- Design de sobrancelhas (60)
QUALIFICAR ES MULHER
CARIACICA
- POLO 1 EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA
- Endereço: Rua Cento e Oito, 26 - Nova Rosa da Penha II, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 2 IGREJA CATÓLICA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE DE VILA CAPIXABA SÃO PAULO DA CRUZ
- Endereço: Rua Anchieta, 2 - Vila Capixaba, Cariacica.
- Cursos:
- Preparação de salgados (30)
- POLO 3 PRIMEIRA IGREJA BATISTA VALE DOS REIS
- Endereço: Avenida Moxuara, 1983 - Vale dos Reis, Cariacica.
- Curso:
- Agente comunitário de saúde (30)
- POLO 4 ASSEMBLÉIA DE DEUS VIDAS
- Endereço: Rua Treze, 26 - Nova Rosa da Penha I, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 5 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153 - Bela Aurora, Cariacica.
- Cursos:
- Cuidador de idosos (30)
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 6 EEEFM ROSA MARIA REIS
- Endereço: Avenida Bonina, s/n - Porto de Cariacica, Cariacica.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
- POLO 7 IGREJA MISSIONÁRIO MARCA DA PROMESSA
- Endereço: Rua Emílio Chagas, s/n - Vila Independência, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 8 PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE
- Endereço: Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica.
- Curso:
- Confeitaria (30)
- POLO 9 IGREJA BRASIL DE NOVO BRASIL
- Endereço: Morro do Quiabo, Cariacica.
- Curso:
- Maquiagem (25)
GUARAPARI
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER
- Endereço: Rua Lorraine Santiago Vieira, 372 - Adalberto Simão Nader, Guarapari.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
SERRA
- POLO 1 CRAS DE JARDIM CARAPINA
- Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.
- Curso:
- Confeitaria (20)
- POLO 2 EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL
- Endereço: Rua Inhambú, s/n - Novo Horizonte, Serra.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
- POLO 3 IGREJA BATISTA CENTRAL DA SERRA
- Endereço: Rua Floriano Peixoto, 330 - Serra Sede, Serra.
- Curso:
- Doces para festas (25)
- POLO 4 IGREJA MISSÃO APOSTÓLICA ATOS
- Endereço: Rua das Margaridas, 122 - Vila Nova de Colares, Serra.
- Curso:
- Assistente de recursos humanos (20)
- POLO 5 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO
- Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.
- Curso:
- Doces para festas (20)
- POLO 6 SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO
- Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (25)
- POLO 7 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE FEU ROSA
- Endereço: Rua dos Cravos - Feu Rosa, Serra.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 8 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MANOEL PLAZA PERMUY
- (AMAPLAZA)
- Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza, Serra.
- Curso:
- Confeitaria (30)
VIANA
- POLO 1 CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA
- Endereço: Rua Vezúvio, 200 - Nova Bethânia, Viana.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
VILA VELHA
- POLO 1 PARÓQUIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
- Endereço: Rua da Lancha, 341 (Praça de Paul) - Paul, Vila Velha.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 2 FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA
- Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (30)
- POLO 3 CRAS DE JARDIM ASTECA
- Endereço: Rua Açucena, s/n - Jardim Asteca, Vila Velha.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (25)
VITÓRIA
- POLO 1 EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
- Endereço: Rua Rubens Bley, 100 - Da Penha, Vitória.
- Curso:
- Assistente de recursos humanos (25)
- POLO 2 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
- Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340 - Bento Ferreira, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 4 REDE PROTAGONISTA
- Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.
- Curso:
- Recepcionista (20)
- POLO 5 IGREJA MISSÃO BATISTA DO ROMÃO
- Endereço: Rua Ormando Aguiar, 310 - Romão, Vitória.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 6 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO
- Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 7 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA
- Endereço: Escadaria Francisco Theofilo Araujo, s/n - Cruzamento, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 8 KADOSH IGREJA INTERNACIONAL
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 758 - Bonfim, Vitória.
- Curso:
- Maquiagem (30)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1 CASA DO MENINO
- Endereço: Rua Felicio Pereira de Souza, 740 - São Vicente, Afonso Cláudio.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1 CRAS DE ALFREDO CHAVES
- Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves.
- Curso:
- Preparação de massas (30)
ANCHIETA
- POLO 1 CENTRO COMUNITÁRIO DE RECANTO DO SOL
- Endereço: Rua Bahia, Recanto do Sol, Anchieta.
- Curso:
- Cuidador de idosos (30)
ARACRUZ
- POLO 1 EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA
- Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102 - Guaraná, Aracruz.
- Curso:
- Cuidador infantil (30)
ATÍLIO VIVÁCQUA
- POLO 1 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES
- Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.
- Curso:
- Recepcionista (30)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1 IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO
- Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 57-66 - Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (30)
CONCEIÇÃO DA BARRA
- POLO 1 CIEC DO CENTRO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Endereço: Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n - Conceição da Barra.
- Curso:
- Cuidador de idosos (35)
DIVINO SÃO LOURENÇO
- POLO 1 CRAS DE DIVINO DE DIVINO SÃO LOURENÇO
- Endereço: Rua José Franklin Hoskem, s/n - Divino São Lourenço.
- Curso:
- Atendimento ao cliente (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1 CENTRO MULTIUSO BEM VIVER
- Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, s/n - Centro, Dores do Rio Preto.
- Curso:
- Tortas e massas (25)
FUNDÃO
- POLO 1 CRAS DE FUNDÃO
- Endereço: Rua Piauí, 23 - Praia Grande, Fundão.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
IBIRAÇU
- POLO 1 CRAS DE IBIRAÇU
- Endereço: Rua Benedito dos Santos Fernandes, s/n - Elias Bragato, Ibiraçu.
- Curso:
- Assistente de secretaria (25)
JOÃO NEIVA
- POLO 1 CEET TALMO LUIZ SILVA
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 250 - Vila Nova de Cima, João Neiva.
- Curso:
- Preparação de salgados (25)
LINHARES
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INTERLAGOS
- Endereço: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1190 - Interlagos, Linhares.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
MARATAÍZES
- POLO 1 IGREJA BATISTA NOVO SER
- Endereço: Rua Pedro Souza, 237 - Arraias, Marataízes.
- Curso:
- Bolos artísticos (25)
MARILÂNDIA
- POLO 1 CRAS MARILÂNDIA
- Endereço: Rua Antônio Nardi, 67 – Centro, Marilândia.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1 CRAS DE NOVA VENÉCIA
- Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.
- Curso:
- Assistente de secretaria (30)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1 CRAS DE RIO NOVO
- Endereço: Rua Maria Nascimento Costa, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (15)
- POLO 2 PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SALÃO PAROQUIAL
- Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1 CRAS SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- Endereço: Avenida Heber Fonseca, s/n - João Marcelino de Freitas, São José do
- Calçado.
- Curso:
- Cuidador de idosos (30)
SAO MATEUS
- POLO 1 PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO (PARÓQUIA DANIEL COMBONI)
- Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 995 - Vitória, São Mateus.
- Curso:
- Bolos e suas variações (30)
SOORETEMA
- POLO 5 CRAS SOORETAMA
- Endereço: Rua Projetada, s/n – Córrego Alegre, Sooretama.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
VARGEM ALTA
- POLO 1 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
- Endereço: Praça da Matriz, s/n - Centro - Jaciguá, Vargem Alta.
- Curso:
- Bolos e suas variações (30)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1 CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI
- Endereço: Rua do Ipe, 38 - Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (25)
VILA VALÉRIO
- VILA VALÉRIO
- POLO 1 CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA VALÉRIO
- Endereço: Rua Joaquim Xavier, 241 - Boa Vista, Vila Valério.
- Curso:
- Maquiagem (30)