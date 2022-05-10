9.525 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria no Espírito Santo já pode se inscrever nos cursos gratuitos do Qualificar ES. São 9.525 vagas, das quais 8.065 para ampla concorrência e 1.460 exclusivas para mulheres. Esta é a 2ª oferta para as qualificações presenciais.
O prazo para garantir a participação nas aulas vai até 19 de maio de 2022, no site do programa. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
As chances estão distribuídas por 41 municípios capixabas:
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Barra de São Francisco
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muqui
- Nova Venécia
- Pinheiros
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Entretanto, os cursos da área de saúde exigem idade mínima de 18 anos.
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 1º de junho e a primeira aula marcada para o dia 7 do mesmo mês.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
O programa de qualificação profissional é ofertado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).