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Qualificação

Prefeitura de Linhares abre 280 vagas em curso de graça

Formações oferecidas ocorrem em diversas áreas como a industrial, de tecnologia e da construção civil; interessados podem se inscrever de 16 a 27 de maio

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 15:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2022 às 15:11
computador
Vagas para se qualificar como programador Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
Já estão abertas as inscrições para as 280 vagas em cursos de qualificação do Programa Integrado de Qualificação (PIQ) da Prefeitura de Linhares. A iniciativa tem como objetivo capacitar e facilitar a inserção e reinserção dos moradores do município no mercado de trabalho.
A previsão é de que até o final do ano sejam abertas mais de 2 mil oportunidades em 37 cursos de qualificação. Mais de 5 mil linharenses já foram capacitados pelo programa.
Os interessados podem se inscrever no período de 16 e 27 de maio, no site da prefeitura. As qualificações são ofertadas em parceria com o Sesi e o Senai, e as formações oferecidas ocorrem em diversas áreas como a industrial, de tecnologia e da construção civil.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
  • Mecânica Automotiva Básica (40)
  • Instalação de Gesso Acartonado (40)
  • Auto CAD 2D (20)
  • Mecânico de Máquinas Industriais (20)
  • Programador de Sistemas (20)
  • Programador Web (20)
  • Confeccionador de Lingerie (20)
  • Eletricista Industrial (20)
  • Montador de Móveis (20)
  • Preparador e Regulador de Injetoras para Plástico (20)
  • Refrigeração Básica (20)
  • Pedreiro de Alvenaria (20)
Conforme o edital da prefeitura, 50% das vagas serão destinadas às pessoas que possuem Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e outros 50% para comunidade em geral desde que seja morador de Linhares há pelo menos um ano e que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

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