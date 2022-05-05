Prefeitura de Linhares abre 280 vagas em curso de graça

Já estão abertas as inscrições para as 280 vagas em cursos de qualificação do Programa Integrado de Qualificação (PIQ) da Prefeitura de Linhares. A iniciativa tem como objetivo capacitar e facilitar a inserção e reinserção dos moradores do município no mercado de trabalho.
A previsão é de que até o final do ano sejam abertas mais de 2 mil oportunidades em 37 cursos de qualificação. Mais de 5 mil linharenses já foram capacitados pelo programa.
Os interessados podem se inscrever no período de 16 e 27 de maio, no site da prefeitura. As qualificações são ofertadas em parceria com o Sesi e o Senai, e as formações oferecidas ocorrem em diversas áreas como a industrial, de tecnologia e da construção civil.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
- Mecânica Automotiva Básica (40)
- Instalação de Gesso Acartonado (40)
- Auto CAD 2D (20)
- Mecânico de Máquinas Industriais (20)
- Programador de Sistemas (20)
- Programador Web (20)
- Confeccionador de Lingerie (20)
- Eletricista Industrial (20)
- Montador de Móveis (20)
- Preparador e Regulador de Injetoras para Plástico (20)
- Refrigeração Básica (20)
- Pedreiro de Alvenaria (20)
Conforme o edital da prefeitura, 50% das vagas serão destinadas às pessoas que possuem Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e outros 50% para comunidade em geral desde que seja morador de Linhares há pelo menos um ano e que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.