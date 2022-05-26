Obras ambientais da Vale vão criar até 1,8 mil empregos no ES em 2022

Instalação de wind fences estão entre as obras previstas pela Vale em 2022 Crédito: Vitor Nogueira/Divulgação

A companhia divulgou que as oportunidades de emprego são para diversas áreas, como engenheiro, oficial polivalente, armador, carpinteiro, mestre de obras, encarregado, eletricista, mecânico, soldador, montador de andaime e encanador industrial, entre outros. Os profissionais, de acordo com a Vale, estão sendo contratados pelas empresas responsáveis pelas obras ao longo do ano.

O especialista em Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explicou desde a criação do Plano Diretor Ambiental, em 2018, foram oferecidas em média cerca de 1,5 mil oportunidades de emprego por ano. Ele explicou, ainda, que a maioria dos contratados são do Espírito Santo.

"Desde quando começamos o Plano Diretor Ambiental nós estamos gerando em média 1,5 mil empregos. Em 2022, nossa expectativa é de 1,8 mil empregos no pico de obras. 90% desses empregos gerados são de mão de obra local. A gente prioriza a mão de obra local para a geração de renda ficar focada aqui na nossa região", contou.

Ainda de acordo com Fracalossi, foram investidos cerca de R$ 1,4 bilhão em obras ambientais já finalizadas. O investimento total do Plano Diretor Ambiental, porém, é cerca de três vezes maior.