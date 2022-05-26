Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

Obras ambientais da Vale vão criar até 1,8 mil empregos no ES em 2022

Para este ano, estão previstas construções de estruturas de fechamento em usinas da Vale, além da instalação de wind fences e canhões de névoa

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 16:46

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 mai 2022 às 16:46
Vale - Projeto Carbono Neutro
Instalação de wind fences estão entre as obras previstas pela Vale em 2022 Crédito: Vitor Nogueira/Divulgação
As obras de melhorias ambientais da Vale vão criar até 1,8 mil empregos ao longo de 2022 no Espírito Santo, segundo estimativa da mineradora. Entre as intervenções, estão previstas a construção de galpões de fechamento em pátios de estocagem de minério, instalação de wind fences (espécies de barreiras que diminuem a velocidade do vento) e de canhões de névoa.
A companhia divulgou que as oportunidades de emprego são para diversas áreas, como engenheiro, oficial polivalente, armador, carpinteiro, mestre de obras, encarregado, eletricista, mecânico, soldador, montador de andaime e encanador industrial, entre outros. Os profissionais, de acordo com a Vale, estão sendo contratados pelas empresas responsáveis pelas obras ao longo do ano.

Veja Também

Vale vai construir mais dois galpões para reduzir pó preto em até 93%

O especialista em Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, explicou desde a criação do Plano Diretor Ambiental, em 2018, foram oferecidas em média cerca de 1,5 mil oportunidades de emprego por ano. Ele explicou, ainda, que a maioria dos contratados são do Espírito Santo.
"Desde quando começamos o Plano Diretor Ambiental nós estamos gerando em média 1,5 mil empregos. Em 2022, nossa expectativa é de 1,8 mil empregos no pico de obras. 90% desses empregos gerados são de mão de obra local. A gente prioriza a mão de obra local para a geração de renda ficar focada aqui na nossa região", contou.
Ainda de acordo com Fracalossi, foram investidos cerca de R$ 1,4 bilhão em obras ambientais já finalizadas. O investimento total do Plano Diretor Ambiental, porém, é cerca de três vezes maior.
"Nós já assinamos em torno de R$ 1,4 bilhão em contratos, obras que já finalizaram, mas o nosso investimento total é na ordem de R$ 4,6 bilhões até o final da implantação do Plano Diretor Ambiental", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Meio Ambiente Vale SA Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados