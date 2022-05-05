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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES denuncia golpe de estelionatário no comércio

Bandido percorreu a cidade pedindo dinheiro para um suposto mapa turístico; comerciantes foram lesados

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:43

Públicado em 

05 mai 2022 às 17:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Cada comerciante lesado perdeu R$ 150  Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
Pelo menos um golpista usou o nome da Prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, para aplicar um golpe no comércio local. Um homem jovem, desde o final do ano passado, está percorrendo as lojas solicitando informações e dinheiro para elaboração de um suposto mapa turístico do município.
Os comerciantes lesionados gastaram, cada um, cerca de R$ 150 para que seu empreendimento constasse no tal mapa, o que, claro, não aconteceu. A prefeitura, que diz que foi alertada do golpe por uma comerciante lesada, apenas nesta quinta-feira (5), publicou uma nota de alerta nas redes sociais e está orientando as vítimas a registrarem a ocorrência na Polícia Civil.
“A Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes não está percorrendo os comércios locais solicitando informações e dinheiro para elaboração de um suposto mapa turístico do município. Isso é golpe!”, denuncia a prefeitura.

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Segundo informações da secretaria, um rapaz que se apresenta com o nome de Juliano percorre o comércio oferecendo espaço na suposta publicação ao custo de R$ 150. Em parceria com uma gráfica local, o estelionatário chegou a fazer um mapa falso, material que apresentava aos empresários para dar mais verossimilhança ao golpe.
O alerta da Prefeitura de Vargem Alta nas redes sociais
O alerta da Prefeitura de Vargem Alta nas redes sociais Crédito: Reprodução da internet
O contato dessa gráfica, que segundo a prefeitura também não sabia do golpe, não mora mais na cidade, mas continua sendo cobrada, por telefone e WhatsApp, pela entrega do suposto mapa turístico. O estelionatário também sumiu de Vargem Alta.

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A prefeitura esclarece que está realizando um levantamento de informações sobre empreendimentos turísticos de Vargem Alta, de maneira voluntária, on-line e sem nenhuma cobrança de valores ao empreendedor.
O que existe, segundo a administração, é um questionário on-line que foi elaborado para que os empreendimentos das áreas de hospedagem, alimentação, agroturismo e artesanato possam colaborar com informações de seus respectivos estabelecimentos visando ao desenvolvimento das potencialidades, planejamento de ações turísticas e a divulgação dos atrativos locais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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