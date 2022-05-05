Prefeitura no ES denuncia golpe de estelionatário no comércio

Cada comerciante lesado perdeu R$ 150 Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho

Pelo menos um golpista usou o nome da Prefeitura de Vargem Alta , na Região Serrana do Estado, para aplicar um golpe no comércio local. Um homem jovem, desde o final do ano passado, está percorrendo as lojas solicitando informações e dinheiro para elaboração de um suposto mapa turístico do município.

Os comerciantes lesionados gastaram, cada um, cerca de R$ 150 para que seu empreendimento constasse no tal mapa, o que, claro, não aconteceu. A prefeitura, que diz que foi alertada do golpe por uma comerciante lesada, apenas nesta quinta-feira (5), publicou uma nota de alerta nas redes sociais e está orientando as vítimas a registrarem a ocorrência na Polícia Civil

“A Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes não está percorrendo os comércios locais solicitando informações e dinheiro para elaboração de um suposto mapa turístico do município. Isso é golpe!”, denuncia a prefeitura.

Segundo informações da secretaria, um rapaz que se apresenta com o nome de Juliano percorre o comércio oferecendo espaço na suposta publicação ao custo de R$ 150. Em parceria com uma gráfica local, o estelionatário chegou a fazer um mapa falso, material que apresentava aos empresários para dar mais verossimilhança ao golpe.

O alerta da Prefeitura de Vargem Alta nas redes sociais Crédito: Reprodução da internet

O contato dessa gráfica, que segundo a prefeitura também não sabia do golpe, não mora mais na cidade, mas continua sendo cobrada, por telefone e WhatsApp, pela entrega do suposto mapa turístic o. O estelionatário também sumiu de Vargem Alta.

A prefeitura esclarece que está realizando um levantamento de informações sobre empreendimentos turísticos de Vargem Alta, de maneira voluntária, on-line e sem nenhuma cobrança de valores ao empreendedor.