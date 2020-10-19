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Leonel Ximenes

Pousada tradicional em Pedra Azul é vítima de fraude na internet

Estabelecimento em Domingos Martins teve sua conta no Instagram clonada

Públicado em 

19 out 2020 às 19:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta da pousada sobre a fraude no Instagram
O alerta da pousada sobre a fraude no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
A tradicional Pousada dos Pinhos, em Pedra Azul, Domingos Martins, foi vítima, pela segunda vez, da ação de estelionatários nas redes sociais. Segundo a pousada está denunciando, os bandidos criaram duas páginas falsas com as fotos e a logomarca do empreendimento tentando enganar as pessoas.
“Estão divulgando uma promoção e solicitam para confirmação da participação um código SMS. Quando este código é informado, ele é usado para clonar os telefones das vítimas”, alerta a pousada nas redes sociais. “Não envie nenhum código, não estamos fazendo cadastro nem promoções, denunciem o perfil falso.”
Os dois endereços dos perfis falsos são muito semelhantes ao da conta oficial da Pousada dos Pinhos no Instagram. Os falsos são: @_POUSADADOSPINHOS e @POUSADADOSPINHOS_. O oficial não tem o “underline”: @POUSADADOSPINHOS.
“Fiquem atentos, nunca passem essas informações. Este golpe está acontecendo com hotéis e pousadas de todo o Brasil. Nosso Estado conta com a Delegacia para Crimes Cibernéticos onde esse tipo de crime é combatido. Já informamos às autoridades e providências estão sendo tomadas”, informa o estabelecimento.
Na própria conta da Pousada dos Pinhos, seguidores revelam que estão sendo alvo da tentativa de estelionato por parte dos criminosos. “Entraram em contato comigo falando que era daí [da pousada], falando de um sorteio. Me pediram dados a meu respeito eu desconfiei”, conta um internauta.

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Outro seguidor da pousada chega a descrever com detalhes a ação dos criminosos: “Acabaram de me pedir nome completo e telefone, dizendo que era para participar de um sorteio de três diárias. Já [foram] denunciados”.
Segundo outros internautas, uma pousada próxima também está sendo utilizada pelos bandidos para a fraude.
O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, disse à coluna que este tipo de golpe é recorrente. Segundo ele, alguns restaurantes mais sofisticados da Praia do Canto, em Vitória, também já foram alvo da ação dos estelionatários nas redes sociais e no WhatsApp.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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