Pousada tradicional em Pedra Azul é vítima de fraude na internet

O alerta da pousada sobre a fraude no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

A tradicional Pousada dos Pinhos, em Pedra Azul, Domingos Martins, foi vítima, pela segunda vez, da ação de estelionatários nas redes sociais . Segundo a pousada está denunciando, os bandidos criaram duas páginas falsas com as fotos e a logomarca do empreendimento tentando enganar as pessoas.

“Estão divulgando uma promoção e solicitam para confirmação da participação um código SMS. Quando este código é informado, ele é usado para clonar os telefones das vítimas”, alerta a pousada nas redes sociais. “Não envie nenhum código, não estamos fazendo cadastro nem promoções, denunciem o perfil falso.”

Os dois endereços dos perfis falsos são muito semelhantes ao da conta oficial da Pousada dos Pinhos no Instagram. Os falsos são: @_POUSADADOSPINHOS e @POUSADADOSPINHOS_. O oficial não tem o “underline”: @POUSADADOSPINHOS.

“Fiquem atentos, nunca passem essas informações. Este golpe está acontecendo com hotéis e pousadas de todo o Brasil. Nosso Estado conta com a Delegacia para Crimes Cibernéticos onde esse tipo de crime é combatido. Já informamos às autoridades e providências estão sendo tomadas”, informa o estabelecimento.

Na própria conta da Pousada dos Pinhos, seguidores revelam que estão sendo alvo da tentativa de estelionato por parte dos criminosos. “Entraram em contato comigo falando que era daí [da pousada], falando de um sorteio. Me pediram dados a meu respeito eu desconfiei”, conta um internauta.

Outro seguidor da pousada chega a descrever com detalhes a ação dos criminosos: “Acabaram de me pedir nome completo e telefone, dizendo que era para participar de um sorteio de três diárias. Já [foram] denunciados”.

Segundo outros internautas, uma pousada próxima também está sendo utilizada pelos bandidos para a fraude.