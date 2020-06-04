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Vila Velha

Suspeito de comandar esquema de clonagem de cartões é preso no ES

De acordo com a Polícia Civil, além de um material comprado de forma fraudulenta, foram encontradas armas, drogas e munições na casa do suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 20:03

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 20:03

Suspeito de clonagem de cartões foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4)
Suspeito de clonagem de cartões foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/PCES
Um homem suspeito de envolvimento em um esquema de compras fraudulentas por clonagem de cartões de crédito foi preso nesta quinta-feira (4), em Vila Velha, durante uma operação conjunta da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e a Delegacia Especializada de Roubo a Bancos (DRB) da Polícia Civil. O suspeito estava em uma residência no bairro Praia da Costa com armas, drogas e aparelhos eletrônicos.
Agentes da polícia foram até a residência do homem para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, encontraram uma pistola calibre .40 carregada e com a numeração raspada, além de LSD, haxixe, êxtase, MD e maconha, material para embalar as drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Os produtos comprados de forma fraudulenta também foram apreendidos.
Além dos ítens comprados de forma fraudulenta, foram encontradas drogas na residência do suspeito
Além dos ítens comprados de forma fraudulenta, foram encontradas drogas na residência do suspeito Crédito: Reprodução/PCES
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início em abril deste ano, quando o representante de uma rede de lojas registrou um boletim de ocorrência informando que havia identificado uma compra fraudulenta, com uso de cartão de crédito clonado. As investigações da polícia levaram até o suspeito, que estava em liberdade condicional.
Segundo a delegada titular da DRCCP, Rhaiana Bremenkamp, o suspeito foi preso em flagrante no ano passado, por tráfico de drogas, mas respondia em liberdade. A delegada ressaltou, porém, que o homem não se afastou das atividades criminosas.
O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e a investigação sobre a clonagem de cartões de crédito segue em andamento.

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