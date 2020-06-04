Carga de carne é saqueada após caminhão tombar na BR 101, em Anchieta

Um caminhão-baú, carregado de bucho bovino, tombou em uma curva da BR 101, na manhã desta quinta-feira (04), na altura de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pessoas saquearam a carga e houve detidos pelo crime.
De acordo com a concessionária que administra a via, a Eco 101, o tombamento aconteceu no km 369, às 10h17. O motorista foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O trecho ficou em pare e siga, e as pistas foram totalmente liberadas às 14h24.
Parte da carga ficou espalhada às margens da via. Muitas pessoas aproveitaram a situação e saquearam a carga, que estava congelada. Segundo a PRF, que esteve no local, alguns suspeitos chegaram a ser conduzidos a delegacia de Anchieta pelo crime.