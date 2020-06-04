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Acidente

Carga de carne é saqueada após caminhão tombar na BR 101, em Anchieta

Suspeitos do crime foram detidos e levados para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:09

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:09

Carga de bucho de boi foi saqueada após caminhão tombar
Carga de bucho de boi foi saqueada após caminhão tombar Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um caminhão-baú, carregado de bucho bovino, tombou em uma curva da BR 101, na manhã desta quinta-feira (04), na altura de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pessoas saquearam a carga e houve detidos pelo crime.
De acordo com a concessionária que administra a via, a Eco 101, o tombamento aconteceu no km 369, às 10h17. O motorista foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O trecho ficou em pare e siga, e as pistas foram totalmente liberadas às 14h24.
Pista na BR 101 ficou em pare e siga até o início da tarde
Pista na BR 101 ficou em pare e siga até o início da tarde Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Parte da carga ficou espalhada às margens da via. Muitas pessoas aproveitaram a situação e saquearam a carga, que estava congelada. Segundo a PRF, que esteve no local, alguns suspeitos chegaram a ser conduzidos a delegacia de Anchieta pelo crime.

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