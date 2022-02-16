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Leonel Ximenes

Empresário precoce: jovem de 13 anos cultiva e vende plantas no ES

Dinheiro que ele ganha com a venda de cactos e suculentas está sendo poupado ou reinvestido no próprio negócio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

16 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Calebe na sua estufa de plantas, batizada de Abbasuculentas, em homenagem a Deus e ao seu pai terreno
Calebe na sua estufa de plantas, batizada de Abbasuculentas, em homenagem a Deus e ao seu pai terreno Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
Nunca é cedo para empreender e ganhar dinheiro. A lição não foi apreendida nas salas de aula de MBA, mesmo porque o personagem de que estamos falando tem apenas 13 anos de idade. Calebe Arantes Abílio, morador da zona rural de Vargem Alta, descobriu no cultivo de cactos e suculentas um negócio promissor e que já está lhe dando recursos para garantir sua faculdade no futuro.
Morador da localidade de Vila Esperança, ele começou a cultivar as plantas, que são vendidas em um restaurante da cidade da Região Serrana do Estado, incentivado pela família. As mudas variam de R$ 3 a R$ 150, e o resultado financeiro do pequeno negócio está sendo devidamente poupado ou reinvestido na própria atividade.
“No inverno as pessoas vêm mais para cá, para a região montanhosa. No verão eu vendo menos. Tem dado um dinheiro razoável, que eu guardo em uma conta que meus pais abriram para mim no banco”, diz com orgulho o jovem empreendedor, em depoimento ao site da Prefeitura de Vargem Alta.

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Calebe tem o apoio entusiástico dos pais, mas foi uma outra pessoa muito especial na vida dele que lhe despertou o amor pelas plantas ornamentais. “Minha avó tinha uma mudinha de cactos e me deu. Daí eu fui cuidando, pegando a experiência de cuidar. Depois comprei algumas mudas de suculentas e o negócio foi só crescendo.”
Religioso, Calebe reserva palavras de carinho, reconhecimento e até uma homenagem explícita a Deus. Ele deu o nome da estufa onde são cultivados os cactos e as suculentas de Abbasuculentas. E explica: “A palavra ‘abba’ significa pai. Escolhi o nome pois se não fosse o meu pai do céu essa ideia não teria ido para frente e meu maior apoiador é meu pai terreno”.
Calebe com seus pais, seus grandes incentivadores, na propriedade rural onde moram em Vargem Alta
Calebe com seus pais, seus grandes incentivadores, na propriedade rural onde moram em Vargem Alta Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
O pai terreno a que se refere o jovem empresário é Mário Sérgio Abílio, de 49 anos, que não economiza palavras para elogiar a iniciativa do filho. “Ele sabe conversar com as pessoas, é obediente, carinhoso, tem opinião própria, é companheiro. Está descobrindo novas oportunidades de crescer.”
"Na escola ele é nota 10. Gosta muito de ler, presta atenção nas aulas e suas notas são sempre muito boas. Mês passado ficamos sabendo do resultado da prova da OBMEP [Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas], e ele tirou prata em todo o Estado"
Diciula Arantes Cardoso Abílio - Mãe de Calebe
Outro importante apoio do jovem empreendedor vem da sua mãe, Diciula Arantes Cardoso Abílio, 41 anos, que destaca o incentivo que a família dá ao precoce negócio do filho e o papel da educação na trajetória do rapaz: “Desde novinho trabalhamos essas questões na vida dele e assim o temos conduzido e vendo ele crescer em sabedoria, na obediência, no amor pelo senhor Jesus, em se importar com o outro, no cuidado e responsabilidade com os estudos, com suas plantas, nos treinos de teclado, violino e judô”, enumera.

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Apesar de tantas tarefas, Calebe consegue conciliar o estudo com a sua atividade comercial. Na parte da manhã, ele estuda em uma escola da região onde cursa o 7º ano. No período da tarde, se dedica a fazer suas tarefas escolares, brincar e cuidar dos seus cactos e suculentas. “Não tem segredo. Eu mesmo cuido de todas as minhas plantinhas. É irrigar, podar, adubar. Faço tudo com muito carinho.”
Fica a lição de empreendedorismo. E de vida, claro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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