Vídeo mostra resgate de jiboia em propriedade rural de Vargem Alta

O chamado dos moradores que encontram a jiboia foi recebido pelo secretário de Meio Ambiente de Vargem Alta, Helimar Rabello, que também é biólogo. O animal foi colocado dentro de uma caixa d’água e, depois, em um saco.

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Segundo o secretário, a cobra foi devolvida à natureza em reserva ambiental da região. Rabello agradeceu os moradores pelo chamado e orientou que em casos semelhantes, os moradores devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do município pelo telefone (28) 3528-1367 ou no celular (28) 99951-3495.