Vídeo mostra resgate de jiboia em propriedade rural de Vargem Alta

Uma jiboia foi resgatada na manhã desta sexta-feira (16) na região de Volta Redonda, no distrito de Jaciguá, município de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo. Moradores acionaram a secretaria de Meio Ambiente e o réptil foi removido para uma reserva ambiental.
O chamado dos moradores que encontram a jiboia foi recebido pelo secretário de Meio Ambiente de Vargem Alta, Helimar Rabello, que também é biólogo. O animal foi colocado dentro de uma caixa d’água e, depois, em um saco.
Segundo o secretário, a cobra foi devolvida à natureza em reserva ambiental da região. Rabello agradeceu os moradores pelo chamado e orientou que em casos semelhantes, os moradores devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do município pelo telefone (28) 3528-1367 ou no celular (28) 99951-3495.