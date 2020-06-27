Economia, empregabilidade e empreendedorismo em todas as cores do arco-íris

Algumas empresas já se atentaram a inserir mais diversidade em suas propagandas e equipes, mas estamos longe do suficiente. Crédito: Reprodução

Consumir de empreendedores LGBTQIA+, pensar produtos e serviços que atendam a este segmento, estar realmente disposto a inserir essas pessoas no quadro de funcionários de sua empresa e fomentar o debate sobre a importância das diversidades para a economia. Estas são apenas algumas das ações principais - e necessárias - para a mudança da nossa sociedade para melhor.

As discussões sobre economia, consumo, empreendedorismo e empregabilidade voltadas para este segmento são urgentes. De acordo com um estudo publicado em 2017 pela Associação Internacional de Empresas Out Leadership, que desenvolve iniciativas para o público em questão, o potencial de consumo do segmento LGBTQIA+ no Brasil gira em torno de US$ 133 bilhões. Isso equivale a R$ 418,9 bilhões aproximadamente, ou seja, cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Por isso, algumas empresas já se atentaram a inserir mais diversidade em suas propagandas, mas ainda não é o suficiente.

Outra questão que deve ser considerada é que a ascensão econômica de pessoas LGBTQIA+ aumenta o acesso aos espaços e à informação, assim, facilitando muitos dos processos pelos quais elas precisam passar. Além disso, a independência financeira desses indivíduos pode significar a saída de um uma relação familiar tóxica que, infelizmente, ainda é recorrente. Nestes casos, a emancipação dessas pessoas pode ser parte de um processo libertador.

Rafael Brito tem uma lojinha online no Instagram voltada para o público trans, a 2T Shop Trans. Além da renda, o objetivo dele é contribuir para tornar mais leve o cotidiano das pessoas que compõem seu público. Faço e vendo produtos que ajudam as pessoas trans a suportarem e conviverem um pouco melhor na sociedade com suas disforias de gênero, explica.

Rafael Brito, empreende em uma loja online voltada para o público trans. Crédito: Divulgação

"Muita gente tem sua ideia, mas não tem uma base, pois até pra fazer um curso sofre" Rafael Brito - Empreendedor

Para Rafael, por conta do sofrimento que essas pessoas enfrentam também no mercado de mercado de trabalho, o empreendedorismo acaba sendo uma ótima saída, mas muitos não sabem nem por onde começar. Muita gente tem sua ideia, mas não tem uma base, pois até pra fazer um curso sofre. A transfobia vem logo na primeira etapa, que é a inscrição.

É muito importante falar sobre economia e, principalmente, empreendedorismo. Isso ajuda a mostrar que nós, LGBTQIA+, também somos capazes de ter um negócio que não precise depender de uma contratação, já que a maioria das entrevistas são constrangedoras, complementa.

Uma luzinha de esperança

Luise Caprini e Lara Pignaton; flâmula de bordado da Burb Company, empreendimento das duas. Crédito: Pedro Piol

A universitária Luise Caprini e a dentista Lara Pignaton optaram por experimentar algo totalmente diferente de suas áreas e começar um ecommerce de camisetas e flâmulas bordadas em agosto do ano passado, a Burb Company. Temos nossos próprios modelinhos e também trabalhamos com personalizados, as pessoas mandam fotos e fazemos a partir delas os bordados, contam.

Para elas, dentre muitos motivos, o sonho de emancipação financeira da população LGBTQIA+ costuma emergir principalmente devido ao que se vivencia dentro da própria casa, em questão de preconceito e medo. Num momento que temos o governo e ainda boa parte da sociedade contra nós, é muito bom ver um movimento de apoio aos pequenos negócios, principalmente quando feito por mulheres e pessoas LGBTQIA+. Surge como uma luzinha de esperança, complementam.

Além do apoio aos empreendimentos, também vemos como fundamental que oportunidades de trabalho sejam dadas à esse público. Mesmo ainda sendo um negócio pequeno, optamos sempre por fechar contratos e parcerias com mulheres pertencentes à comunidade LGBTQIA+, a intenção é de formar uma corrente onde todo mundo se ajuda, finalizam as empreendedoras.

Rede de apoio

Deborah Sabará é coordenadora da Associação GOLD que funciona como rede de apoio à população LGBTQIA+ capixaba. Crédito: Divulgação

A Associação Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade (GOLD) atua há quase 15 anos na construção da política LGBTQIA+ e do debate de pautas relacionadas aos Direitos Humanos no Espírito Santo. A instituição promove e fomenta ações, projetos e discussões sobre diversas questões que envolvem a população LGBTQIA+, dentre elas, economia, empreendedorismo e independência financeira deste segmento.

Deborah Sabará é coordenadora da GOLD e explica que a discussão sobre a importância de apoiar o empreendedorismo LGTQIA+ ainda é tímida no estado. Grande parte dessa população encontra-se em situação de vulnerabilidade, então é extremamente importante que as pessoas consumam seus produtos e serviços, porque há muitas dificuldades em uma contratação, explica.

Para colaborar com a mudança neste cenário, a GOLD oferece palestras gratuitas sobre Diversidade Sexual e Identidade de Gênero para empresas, faculdades e escolas. Quando fazemos esse processo, muitos dos preconceitos que foram construídos caem e, quando eles caem, essa consciência contribui para a efetivação dessas pessoas, diz a coordenadora.

Acredito que o caminho seja estender este debate para todos os espaços, para todas as empresas e empreendimentos. Um local de sucesso precisa ser aquele que pensa em toda a diversidade, seja ela de gênero, racial ou de orientação sexual. Só a partir deste diálogo é que pessoa que está em local de decisão sobre a contratação vai pensar a pessoa LGBTQIA+ para a sua equipe, afirma Deborah.

Além disso, em todos os projetos próprios da Associação, as escolhas dos profissionais sempre consideram esses fatores de inclusão, com o objetivo de aumentar a empregabilidade dessas pessoas.

A população de trans e travestis é a que mais sofre em termos de empregabilidade, além de serem o maior número em situação de vulnerabilidade quando comparamos as letrinhas da sigla. Por isso, temos o primeiro Centro de Referência Psicossocial para Pessoas Trans do ES, onde contamos com assistente social, psicóloga e pessoas trans na equipe, para que a pessoa assistida se sinta confortável, explica.

Qualificação como caminho

Aula do Projeto "Mãos que Trabalham"; Curso de cabeleireiro da GOLD. Crédito: Divulgação

O projeto Mãos que trabalham da GOLD visa a formação profissional na área de cabeleireiro. Ele surgiu justamente pela dificuldade das pessoas LGBTQIA+ em se profissionalizar e conseguir emprego.

São 20 pessoas fazendo o curso e, ao final, elas vão receber um kit com vários itens - incluindo escova, secador, tesoura, máquina de cortar cabelo - para que comecem a trabalhar. Esse projeto foi submetido a um edital e vencemos. Pretendemos fazer mais como esse em outras áreas, outras esferas e abranger mais pessoas, conta Deborah.

Por fim, a coordenadora da Associação chama atenção para a importância do voto, para que a população esteja atenta em eleger pessoas que se importem com a causa e que se comprometam em promover políticas públicas que a contemplem. O maior instrumento que temos para uma mudança é a utilização do nosso título eleitoral, em todas as instâncias. Já tivemos vários retrocessos, várias políticas caíram antes mesmo de a população LGBTQIA+ tivessem acesso a elas, finaliza.

Iniciativas que fazem a diferença