Vídeo: mandioca de mais de 4 metros é colhida em sítio de Vargem Alta

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Uma mandioca medindo 4,20 metros foi encontrada em um sítio localizado na comunidade de Piraí, em Vargem Alta , no Sul do Estado . na última quinta-feira (13). E a família dona da propriedade afirma que não é a primeira vez que esse tipo de planta vira notícia no local: em 2003, um pé de mandioca pesando 103 kg, sendo somente a raiz com 40 kg, também foi retirado lá.

O sítio é do agricultor José Vicentini. Segundo a filha dele, Bianca Vicentini, há alguns dias, uma parte da raiz da mandioca já estava aparecendo sobre o solo. “Na quinta-feira passada (13), meu pai começou a destampar a raiz, aos poucos, e percebeu que ela era maior do que ele imaginava”, relatou.

A raiz da mandioca era tão grande que foi preciso mais de uma pessoa para ajudar a retirá-la. “Fiquei curioso com o tamanho e resolvi medir. Chegou a 4 metros e 20 centímetros”, disse o agricultor, que chegou a tirar foto ao lado do alimento; Veja:

Agricultor José Vicentini colheu a mandioca no sítio dele, em Vargem Alta Crédito: Bianca Vicentini

FATO JÁ ACONTECEU EM 2003

Bianca Vicentini explicou que essa não é a primeira vez que o tamanho de uma mandioca plantada no sítio do pai dela surpreendeu a família. “Em 2003, ele retirou um pé de 103 kg, com uma raiz pesando 40kg. Na época, até passou na TV Gazeta Sul”, lembrou.

A mandioca chamou a atenção de tanta gente da região que ficou exposta no centro da cidade. Depois, ainda serviu de alimento para criações de animais. “Essa de agora ainda está aqui em casa, é boa para consumo, mas também vai para a criação”, disse.

Pé de mandioca de 103 kg foi encontrado em 2003, no sítio em Vargem Alta

INCAPER EXPLICA TAMANHO DO ALIMENTO

O instituto destacou os motivos que fazem com que esse tipo de alimento tenha raízes grandes e pesadas. “Fatores genéticos (a variedade da mandioca); solos bem nutridos e leves; sem concorrência no ambiente para aquisição de nutrientes e da luz do sol; e o tempo da colheita”, informou.

Logo, segundo o Incaper, quanto mais tempo plantada nessas condições, maior será a mandioca.