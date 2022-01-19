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Incaper explica

Vídeo: mandioca de mais de 4 metros é colhida em sítio de Vargem Alta

Já é a segunda vez que a raiz chama atenção devido ao tamanho no sítio do agricultor José Vicentini, na comunidade de Piraí. Em 2003, ele colheu uma mandioca de 40 kg
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 jan 2022 às 20:16

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 20:16

Uma mandioca medindo 4,20 metros foi encontrada em um sítio localizado na comunidade de Piraí, em Vargem Alta, no Sul do Estado. na última quinta-feira (13). E a família dona da propriedade afirma que não é a primeira vez que esse tipo de planta vira notícia no local: em 2003, um pé de mandioca pesando 103 kg, sendo somente a raiz com 40 kg, também foi retirado lá.
O sítio é do agricultor José Vicentini. Segundo a filha dele, Bianca Vicentini, há alguns dias, uma parte da raiz da mandioca já estava aparecendo sobre o solo. “Na quinta-feira passada (13), meu pai começou a destampar a raiz, aos poucos, e percebeu que ela era maior do que ele imaginava”, relatou.
A raiz da mandioca era tão grande que foi preciso mais de uma pessoa para ajudar a retirá-la. “Fiquei curioso com o tamanho e resolvi medir. Chegou a 4 metros e 20 centímetros”, disse o agricultor, que chegou a tirar foto ao lado do alimento; Veja:
Mandioca de mais 4 metros é encontrada em sítio de Vargem Alta
Agricultor José Vicentini colheu a mandioca no sítio dele, em Vargem Alta Crédito: Bianca Vicentini

FATO JÁ ACONTECEU EM 2003

Bianca Vicentini explicou que essa não é a primeira vez que o tamanho de uma mandioca plantada no sítio do pai dela surpreendeu a família. “Em 2003, ele retirou um pé de 103 kg, com uma raiz pesando 40kg. Na época, até passou na TV Gazeta Sul”, lembrou.
A mandioca chamou a atenção de tanta gente da região que ficou exposta no centro da cidade. Depois, ainda serviu de alimento para criações de animais. “Essa de agora ainda está aqui em casa, é boa para consumo, mas também vai para a criação”, disse.

Pé de mandioca de 103 kg foi encontrado em 2003, no sítio em Vargem Alta

INCAPER EXPLICA TAMANHO DO ALIMENTO

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a mandioca absorve grandes quantidades de nutrientes e exporta a maioria deles para o crescimento de sua raiz.
O instituto destacou os motivos que fazem com que esse tipo de alimento tenha raízes grandes e pesadas. “Fatores genéticos (a variedade da mandioca); solos bem nutridos e leves; sem concorrência no ambiente para aquisição de nutrientes e da luz do sol; e o tempo da colheita”, informou.
Logo, segundo o Incaper, quanto mais tempo plantada nessas condições, maior será a mandioca.
Mandioca de mais 4 metros é encontrada em sítio de Vargem Alta
A mandioca apresentou um comprimento de 4 metros e 20 centímetros Crédito: Bianca Vicentini

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