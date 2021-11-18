Cidade do ES zera os casos de Covid e comemora

A notícia tão esperada foi divulgada na noite desta quarta-feira (17): não há mais nenhum caso confirmado de Covid-19 em Vargem Alta
, cidade da Região Serrana
do Espírito Santo. No boletim diário emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, é informado que foram feitas seis notificações para a doença, mas não houve nenhuma ocorrência confirmada, assim como nenhuma morte pelo coronavírus.
Um alívio para a pequena cidade de 21.778 habitantes, segundo estimativa do IBGE
. Até o momento, desde que começou a pandemia, foram feitas 8.017 notificações no município, com 2.725 casos confirmados, 2.678 curados e 47 mortes.
Mesmo com os bons números apresentados, a Prefeitura de Vargem Alta reforçou o alerta para que a população use máscara, higienize bem as mãos, mantenha o distanciamento social e só saia de casa em caso de extrema necessidade.
O município segue com bom desempenho nos índices de cobertura vacinal, o que certamente explica o fato de não ter mais nenhum caso ativo de Covid
na cidade.
De acordo com a plataforma Vacina e Confia
, do governo do Estado, até 11 de novembro, 92,83% dos vargem-altenses, acima de 18 anos, já receberam a primeira dose da vacina ou dose única - são mais de 16 mil doses aplicadas no total.
O balanço aponta que pelo menos 12 mil pessoas já foram imunizadas com as duas doses da vacina ou com dose única, e quase 2 mil doses de reforço foram aplicadas.
“Os indicadores estão apontando que o município está avançando cada vez mais [na vacinação]”, comemora Jhonata Scaramussa, secretário municipal de Saúde. Que o exemplo de Vargem Alta sirva para todo o país.