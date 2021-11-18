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Leonel Ximenes

Cidade do ES zera os casos de Covid e comemora

Um alívio para o município que perdeu 47 moradores para a doença pandêmica

Públicado em 

18 nov 2021 às 12:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O boletim tão esperado em Vargem Alta: não há casos ativos de Covid
O boletim tão esperado em Vargem Alta: não há casos ativos de Covid Crédito: Reprodução da internet
A notícia tão esperada foi divulgada na noite desta quarta-feira (17): não há mais nenhum caso confirmado de Covid-19 em Vargem Alta, cidade da Região Serrana do Espírito Santo. No boletim diário emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, é informado que foram feitas seis notificações para a doença, mas não houve nenhuma ocorrência confirmada, assim como nenhuma morte pelo coronavírus.
Um alívio para a pequena cidade de 21.778 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Até o momento, desde que começou a pandemia, foram feitas 8.017 notificações no município, com 2.725 casos confirmados, 2.678 curados e 47 mortes.
Mesmo com os bons números apresentados, a Prefeitura de Vargem Alta reforçou o alerta para que a população use máscara, higienize bem as mãos, mantenha o distanciamento social e só saia de casa em caso de extrema necessidade.
O município segue com bom desempenho nos índices de cobertura vacinal, o que certamente explica o fato de não ter mais nenhum caso ativo de Covid na cidade.

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De acordo com a plataforma Vacina e Confia, do governo do Estado, até 11 de novembro, 92,83% dos vargem-altenses, acima de 18 anos, já receberam a primeira dose da vacina ou dose única - são mais de 16 mil doses aplicadas no total.
O balanço aponta que pelo menos 12 mil pessoas já foram imunizadas com as duas doses da vacina ou com dose única, e quase 2 mil doses de reforço foram aplicadas.
“Os indicadores estão apontando que o município está avançando cada vez mais [na vacinação]”, comemora Jhonata Scaramussa, secretário municipal de Saúde. Que o exemplo de Vargem Alta sirva para todo o país.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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