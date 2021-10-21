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Pandemia da Covid-19

Cidadão poderá acompanhar dados sobre a vacinação em todo o ES em tempo real

A nova funcionalidade da plataforma "Vacina e Confia" apresenta dados sobre as doses aplicadas no público geral, quantidade de imunizantes aplicadas em um dia, entre outros funcionalidades atualizadas

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 10:34

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

21 out 2021 às 10:34
Painel realiza o monitoramento da vacinação no estado
Painel de Monitoramento de Vacinação no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
Plataforma Vacina e Confia, que fornece dados relacionados à pandemia da Covid-19, ganhou uma nova funcionalidade. Com o objetivo de proporcionar informações sobre o processo de imunização no Espírito Santo, o site agora oferece o monitoramento da vacinação. Dessa forma, o cidadão capixaba poderá acompanhar, em tempo real, dados da vacinação do Estado e dos 78 municípios.
A funcionalidade foi desenvolvida a partir de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (Sesa) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

DADOS FORNECIDOS

Na aba "Monitoramento de Vacinação", presente no site da Plataforma Vacina e Confia, é possível observar:
  • Doses aplicadas no público geral, com mais de 18 anos e com mais de 12 anos;
  • Número de pessoas parcialmente vacinadas com a primeira dose;
  • Número de pessoas totalmente vacinadas com a segunda dose ou dose única;
  • Dados sobre as doses de reforço;
  • Pessoas em atraso para receber a segunda dose;
  • Quantidade de doses aplicadas no dia.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, exaltou a nova funcionalidade, por apresentar transparência à população e mobilização, a fim de que o número de vacinados possa aumentar a cada dia.
“É mais um passo na transparência para poder ter uma capacidade maior de mobilizar a sociedade e as instituições pela vacinação. Temos metas claras para alcançar um ambiente seguro para a população capixaba viver bem no Estado e superarmos essa etapa da pandemia. A plataforma Vacina e Confia se incorpora agora com mais transparência nos dados que já são alimentados nela”, disse em coletiva na manhã desta quinta-feira (21).

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