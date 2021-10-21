Cidadão poderá acompanhar dados sobre a vacinação em todo o ES em tempo real

A Plataforma Vacina e Confia, que fornece dados relacionados à pandemia da Covid-19, ganhou uma nova funcionalidade. Com o objetivo de proporcionar informações sobre o processo de imunização no Espírito Santo, o site agora oferece o monitoramento da vacinação. Dessa forma, o cidadão capixaba poderá acompanhar, em tempo real, dados da vacinação do Estado e dos 78 municípios.
A funcionalidade foi desenvolvida a partir de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (Sesa) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
DADOS FORNECIDOS
Na aba "Monitoramento de Vacinação", presente no site da Plataforma Vacina e Confia, é possível observar:
- Doses aplicadas no público geral, com mais de 18 anos e com mais de 12 anos;
- Número de pessoas parcialmente vacinadas com a primeira dose;
- Número de pessoas totalmente vacinadas com a segunda dose ou dose única;
- Dados sobre as doses de reforço;
- Pessoas em atraso para receber a segunda dose;
- Quantidade de doses aplicadas no dia.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, exaltou a nova funcionalidade, por apresentar transparência à população e mobilização, a fim de que o número de vacinados possa aumentar a cada dia.
“É mais um passo na transparência para poder ter uma capacidade maior de mobilizar a sociedade e as instituições pela vacinação. Temos metas claras para alcançar um ambiente seguro para a população capixaba viver bem no Estado e superarmos essa etapa da pandemia. A plataforma Vacina e Confia se incorpora agora com mais transparência nos dados que já são alimentados nela”, disse em coletiva na manhã desta quinta-feira (21).