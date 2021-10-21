Cidadão poderá acompanhar dados sobre a vacinação em todo o ES em tempo real

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, exaltou a nova funcionalidade, por apresentar transparência à população e mobilização, a fim de que o número de vacinados possa aumentar a cada dia.

“É mais um passo na transparência para poder ter uma capacidade maior de mobilizar a sociedade e as instituições pela vacinação. Temos metas claras para alcançar um ambiente seguro para a população capixaba viver bem no Estado e superarmos essa etapa da pandemia. A plataforma Vacina e Confia se incorpora agora com mais transparência nos dados que já são alimentados nela”, disse em coletiva na manhã desta quinta-feira (21).