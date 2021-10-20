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Imunização

Brasil supera metade da população com esquema vacinal completo contra a Covid

Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que um total de 106.874.272 pessoas, ou 50,1% dos habitantes do País, receberam duas doses ou dose única de imunizantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2021 às 14:25

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:25

Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
Conforme o balanço, a quantidade de vacinados com ao menos uma dose é de 152.325.559, o equivalente a 71,41% do total. Crédito: Freepik
O Brasil superou nesta quarta-feira (20), a marca de 50% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que um total de 106.874.272 pessoas, ou 50,1% dos habitantes do País, receberam duas doses ou dose única de imunizantes anticovid.
Conforme o balanço, a quantidade de vacinados com ao menos uma dose é de 152.325.559, o equivalente a 71,41% do total, o que faz o Brasil superar países como Estados Unidos e Alemanha entre aqueles com algum tipo de proteção.
Desde o início de setembro, segundo mostrou o Estadão, o País vive um novo momento da campanha de vacinação contra a covid-19, com predomínio da aplicação de segundas doses. Com isso, o índice saltou de 30% para 40% e, posteriormente, de 40% para 50% em intervalos de menos de um mês.
Ao mesmo tempo, o Pais atingiu no último dia 8 a marca de 600 mil mortes pela covid - mais gente do que as populações de sete capitais do País, como Florianópolis e Vitória, por exemplo. Com o avanço da vacinação e a queda de infectados, cresce nos hospitais e nas ruas a sensação de que o pior foi superado. Especialistas, porém, destacam que a crise sanitária pode ter reviravoltas e seus efeitos são duradouros.
Nesta terça-feira (19), a média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 351, com leve aumento em relação ao registrado no dia anterior (322). No total, o Brasil tem 603.902 mortos e 21.664.543 casos da doença - é a segunda nação com mais registros de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos.
Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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