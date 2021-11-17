Covid-19: ES reduz intervalo entre 2ª e 3ª dose em idosos para 90 dias

A medida foi anunciada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (17) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes . Para ele, essa é uma forma eficaz para reduzir o índice de mortes e internações de pessoas com mais de 60 anos.

“O Espírito Santo já procedeu redução, inclusive antes do Ministério da Saúde , para quatro meses e, agora, vamos reduzir para 90 dias. Ao cruzar os dados, identificamos que, entre aqueles que receberam as duas doses, a redução do óbito na população não idosa é muito radical. Somente 4% de óbitos ocorreram com população com menos de 60 anos, entre os que tomaram duas doses, enquanto que 96% dos óbitos ocorreram entre pessoas idosas, no percentual pequeno que temos de idosos que tomaram apenas duas doses”, destacou Nésio.

Secretário Nésio e o sub Luiz Carlos Reblin disseram que é fundamental reduzir mortalidade entre idosos Crédito: Reprodução/Coletiva Sesa

O secretário também falou sobre os índices de internações e de mortes provocadas pela Covid-19. “O Estado volta a apresentar queda sustentada e contínua em internações e óbitos pela Covid-19. Tivemos redução do número de casos novos chegando a um comportamento na média móvel 14 dias de 360 casos, o equivalente à primeira quinzena de maio de 2020. Também tivemos, entre 25 de outubro até presente data, queda 40% dos óbitos, considerando dados da média móvel de 14 dias e queda 25% das internações hospitalares em UTIs. Esse é resultado do avanço da vacinação da população, que precisa de estratégias ajustadas onde existe persistência de óbitos e internações”, disse.

Nésio Fernandes afirma que a vacinação de idosos com a terceira dose deve ser prioridade, concentrando esforços saúde e mobilização da própria população.

"Entre as diversas vacinas disponibilizadas, a eficácia da vacina no esquema de duas doses para idosos é menor do que na população não idosa. A resposta imune organismo dos idosos é menor" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES

POPULAÇÃO ADULTA

Além de reduzir o prazo para a dose de reforço para idosos, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, comentou a decisão de imunização da população com mais de 18 anos com a dose de reforço, anunciadas pelo Ministério da Saúde.

“Isso terá papel importante no controle da circulação do vírus, especialmente com a proximidade do Natal, Ano Novo e Carnaval, garantindo menor risco de contágio no período do verão”, avaliou, acrescentando que o Estado tem vacina suficiente para os próximos 15 dias e que a partir da sexta-feira (19) os municípios estarão prontos para atender o público a partir das novas regras.

VACINA

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, destacou a importância da vacina.

“Quando temos muitos vacinados, os casos de óbitos e internações começam a cair. Temos que comemorar o sucesso da vacina, mais de 95% da população adulta já tomou a primeira dose, agora é necessário verificar quantos faltam para tomar a segunda, ir às casas e fazer eventos diferentes de ter salas esperando as pessoas chegarem. Já temos municípios fazendo isso”, disse.

A partir da decisão do Ministério da Saúde de determinar dose de reforço para maiores de 18 anos, a Secretaria de Estado a Saúde irá publicar resolução no Estado com as regras, incluindo a questão de 90 dias para pessoa idosa.

“Isso para que, a partir de sexta-feira (19), os municípios estejam preparados para oferecer as doses necessárias. Sábado (20) teremos dia nacional de vacina contra Covid e o Estado já tinha programado vacina nas escolas na próxima semana para atingir adolescentes, com aplicação da segunda dose” disse Reblin.

Com o avanço da vacinação, a expectativa é atingir no mês de novembro três regiões com risco muito baixo para Covid-19.