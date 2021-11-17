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Podcast #79

Papo de Colunista: vacinação contra a Covid-19 no ES

Convidado do programa é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que fala sobre a pandemia e tira as dúvidas sobre o que vem por aí

Públicado em 

17 nov 2021 às 12:52
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

O percentual de vacinados contra a Covid-19 só aumenta, apesar do atraso na compra de vacinas por parte do governo federal e de uns poucos negacionistas remanescentes na sociedade. Mas a pandemia não acabou e tampouco as dúvidas sobre o que vem por aí.
Nesta quarta-feira (17) os colunistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

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O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e será transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Está disponível também em podcast, aperte o play e confira. 

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