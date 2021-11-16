Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pílula anti-Covid da Pfizer poderá ter genérico para facilitar acesso mundial
Remédio

Pílula anti-Covid da Pfizer poderá ter genérico para facilitar acesso mundial

Empresa anunciou que seu antiviral oral tem eficácia de 89% para prevenir hospitalização ou morte entre os adultos que apresentam um risco elevado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2021 às 11:36

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 11:36

A Pfizer assinou um acordo de licença voluntária que deve permitir o acesso a seu comprimido anti-Covid. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16).
Os fabricantes de medicamentos genéricos "que receberem sublicenças poderão oferecer o novo medicamento em associação com ritonavir (utilizado contra o vírus da aids) em 95 países, que cobrem quase 53% da população mundial", afirmou um porta-voz da Unitaid, que criou a organização Medicines Patent Pool (MPP), em entrevista em Genebra.
Remédio; medicamento; pílula
Remédio Crédito: Sergejs Rahunoks/Freepik
No início deste mês, a Pfizer, que já comercializa com o grupo alemão BioNTech uma das vacinas mais eficazes contra a vacina, anunciou que seu antiviral oral PF-07321332 tem eficácia de 89% para prevenir hospitalização ou morte entre os adultos que apresentam um risco elevado de desenvolver uma forma grave da doença, de acordo com resultados intermediários de testes clínicos.
Com o acordo, a Pfizer avança na mesma área que a rival Merck Sharp & Dohme (MSD), que anunciou um pacto similar com a MPP para seu medicamento anticovid oral, o molnupiravir, que também apresenta eleva taxa de eficácia.
Os resultados promissores ainda precisam ser confirmados, destacou Esteban Burrone, diretor de elaboração de políticas da MPP, em entrevista à AFP. Mas em caso de validade, a disponibilidade "será uma questão de meses, e não de anos", declarou.

Veja Também

Ministro anuncia dose de reforço contra Covid para público maior de 18 anos

Brasil ultrapassa EUA em taxa de vacinação completa contra a Covid

Aprovação da Coronavac para crianças e adolescentes emperra na Anvisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pfizer Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Entregas em até 60 minutos: o novo desafio do varejo capixaba
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados