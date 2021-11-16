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Vacinação

Ministro anuncia dose de reforço contra Covid para público maior de 18 anos

Queiroga explicou que todos que completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses poderão receber o reforço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:42

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:42

Ministério da Saúde vai reduzir de seis para cinco meses o intervalo para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Além disso, vai ampliar a imunização com o reforço para todo o público maior de 18 anos que já completou o esquema vacinal há cinco meses.
decisão foi anunciada na terça-feira (16) em declaração à imprensa. Com a autorização, 87 milhões de pessoas no país poderão tomar a dose extra.
A pasta também anunciou que fará um evento no sábado (20) de vacinação em massa. A ideia é priorizar a imunização de pessoas com doses em atraso.
Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde indica a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 60 anos, além de integrantes de grupos de risco, como pacientes em quimioterapia, com imunodeficiência, pessoas que vivem com HIV/Aids, entre outros casos.
Vacina Covid
Coronavírus: redução no intervalo de vacinação Crédito: Pixabay
O intervalo só é mais curto para quem apresenta alto grau de imunossupressão. Nesses casos, a vacina de reforço deve ser dada 28 dias após a última dose do esquema básico.
As diretrizes do Ministério da Saúde sobre a campanha de vacinação servem para orientar estados e municípios, mas não há uma obrigação de seguir o governo federal. 

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No próximo sábado, o Ministério da Saúde promoverá eventos em diversas cidades para buscar quem está com doses em atraso para a Covid. A campanha irá se chamar "Mega Vacinação", segundo integrantes do governo.
O Brasil tem 58,9% da população com o primeiro ciclo vacinal completo. Cerca de 75,7% da população recebeu ao menos uma dose. Os dados são do consórcio formado pelos veículos Folha, Uol, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.
O governo estima que 11,2 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço.
O Ministério da Saúde planeja agora a campanha de vacinação de 2022. A imunização das crianças está nos planos do governo, apesar de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distorcer dados sobre segurança e eficácia das vacinas para desestimular a campanha.
O governo prioriza a compra de doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca para a campanha contra a Covid do próximo ano. A ideia é utilizar cerca de 340 milhões de doses. Para isso, seriam aproveitados 134,9 milhões de vacinas de sobra de 2021.

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