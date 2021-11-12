Covid-19: ES segue com apenas uma cidade fora do risco baixo

Esta é a segunda vez consecutiva que o território capixaba aparece com apenas uma cidade na cor amarela. Na classificação anterior — vigente até domingo (14) — é Santa Maria de Jetibá que ocupa o posto. No entanto, o município retorna para o nível baixo de ameaça no novo mapa.

81º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado nesta sexta-feira (12) pelo governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

O novo mapa de risco terá validade a partir da próxima segunda-feira (15) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 21 de novembro. Apesar de haver a possibilidade, nenhum município capixaba conseguiu ir para o "risco muito baixo", estipulado recentemente pelo Estado.

O QUE MUDOU

Piorou: Afonso Cláudio, que deixou o risco baixo e passou para o risco moderado.

Afonso Cláudio, que deixou o risco baixo e passou para o risco moderado. Melhorou: Santa Maria de Jetibá, que saiu do risco moderado e entrou no risco baixo.

81º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RISCO MUITO BAIXO: SITUAÇÃO DAS MICRORREGIÕES

Nesta sexta-feira, por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande alertou que a aplicação da terceira dose em idosos está longe da meta estipulada pelo governo do Estado. "Precisamos incentivar e levar nossos idosos para tomar a dose de reforço", escreveu.

O mapa de risco segue com 1 município em risco moderado e 77 no baixo. Precisamos incentivar e levar nossos idosos para tomar a dose de reforço. 4 regiões atingiram 80% de adultos vacinados e 3 regiões atingiram 90% dos adolescentes imunizados. A D3 ainda segue longe da meta pic.twitter.com/h03wqvA3M3 — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 12, 2021

Entre outras regras, para uma microrregião entrar no "risco muito baixo" é preciso que pelo menos 90% das pessoas acima de 60 anos já tenham completado a imunização com a D3. No entanto, a mais próxima de alcançar este patamar é a Central Serrana, que ainda está na faixa dos 70%.

Atualmente, quatro microrregiões já estão com 80% da população adulta completamente vacinada (com as duas doses ou a dose única da Janssen) e três delas também já atingiram 90% dos adolescentes com a primeira dose. São elas: Sudoeste Serrana, Litoral Sul e Central Serrana.

Situação das dez microrregiões do Espírito Santo, de acordo com o divulgado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Risco moderado: Afonso Cláudio.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.