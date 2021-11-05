Covid-19: ES volta a ter apenas um município fora do risco baixo

80º mapa de risco do Espírito Santo traz apenas o município de Santa Maria de Jetibá classificado no risco moderado para a transmissão da Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Nesta nova classificação, a cidade de Ibatiba deixou o risco moderado e passou a integrar o risco baixo. Por outro lado, Santa Maria de Jetibá — que já estava no nível moderado — continua na mesma categoria e tendo que conviver com mais restrições em atividades sociais e econômicas.

O novo mapa de risco terá validade a partir da próxima segunda-feira (8) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 14 de novembro. Apesar da possibilidade, nenhum município capixaba conseguiu ir para o "risco muito baixo", estipulado recentemente pelo Estado.

O QUE MUDOU

Melhorou: Ibatiba, que deixou o risco moderado e foi para o risco baixo.

80º mapa de risco do Espírito Santo traz apenas o município de Santa Maria de Jetibá classificado no risco moderado para a transmissão da Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RUMO AO RISCO MUITO BAIXO

Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou o avanço da vacinação e que a microrregião "Sudoeste Serrana está próxima de alcançar o nível (de risco) muito baixo". No entanto, ressaltou que a imunização com a dose de reforço nos idosos precisa ser intensificada.

O avanço da vacinação mostra resultados. O Mapa de Risco traz apenas 1 cidade em risco moderado e 77 no baixo. Sudoeste Serrana está próxima de alcançaro nível muito baixo. Central Serrana e Litoral Sul tb se destacam. 60+ precisam se esforçar para a D3. Converse com seu familiar pic.twitter.com/lzvGHMz03u — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 5, 2021

Conforme divulgado pelo governo do Estado, apenas a microrregião Sudoeste Serrana tem os indicadores necessários de vacinação em adolescentes e adultos. No entanto, esta possui 62% de idosos vacinados com a dose de reforço — sendo que o mínimo requerido para integrar o risco muito baixo é de 90%.

Nenhuma microrregião capixaba atingiu, até esta sexta-feira (5), os requisitos para integrar o risco muito baixo para a transmissão do novo coronavírus Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Risco moderado: Santa Maria de Jetibá.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.