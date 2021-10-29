Covid-19: sobe para 76 o número de cidades em risco baixo no ES

79º mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do Estado

O número de municípios classificados no risco baixo para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo aumentou, segundo o 79º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia e divulgado nesta sexta-feira (29) pelo governo do Estado.

Na nova classificação, 76 cidades estão no risco baixo, duas no moderado — Santa Maria de Jetibá e Ibatiba — e nenhum município está classificado nos riscos alto e extremo.

O novo mapa de risco vale a partir da próxima segunda-feira (1º) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 7 de novembro. A Grande Vitória continua no risco baixo.

O QUE MUDOU:

Melhoraram: Mantenópolis e Presidente Kennedy migraram para risco baixo

Mantenópolis e Presidente Kennedy migraram para risco baixo Pioraram: Santa Maria de Jetibá migrou para risco moderado

O governador Renato Casagrande informou, em seu perfil no Twitter, que a região Sudoeste Serrana atingiu dois dos três quesitos para alcançar o risco muito baixo: 81% do público de 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose e 92% dos adolescentes, com a D2. A região Central Serrana alcançou 80% da população 18+ com a D2, e o Litoral Sul, 91% dos adolescentes com a D1.

Balanço do grau de risco nas microrregiões do ES Crédito: Governo do Estado

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A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA:

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Risco moderado: Ibatiba e Santa Maria de Jetibá.

Comparativo semanal do mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do Estado

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: muito baixo*, baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

*No dia 6 de outubro, o governo do Estado informou que o mapa de risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo passará a contar com a possibilidade de classificação de "risco muito baixo", identificada na cor azul. A nova categoria de risco não será aplicada exclusivamente a um município, mas sim por microrregiões capixabas.