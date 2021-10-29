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1.500 doses

Vitória vacinará contra a Covid-19 sem agendamento neste sábado (30)

A oportunidade será destinada a quem não recebeu a primeira ou segunda dose da vacina e também a dose de reforço. A vacinação ocorre no Maanaim Vitória, das 8h às 15h

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:53

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 out 2021 às 14:53
Vacinação contra Covid-19 na Serra
Vitória vacinará contra a Covid-19 sem agendamento neste sábado (30) Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Vitória terá dia de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (30). O município disponibilizará, sem necessidade de agendamento, 1.500 doses entre os imunizantes Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.

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A oportunidade será destinada a quem não recebeu a primeira ou segunda dose da vacina e também a dose de reforço. A vacinação ocorre no Maanaim Vitória, das 8h às 15h.
Confira quais doses serão ofertadas:
  • D1 para adolescentes entre 12 e 17 anos, gestantes e puérperas;
  • D2 para pessoas que receberam a D1 de AstraZeneca e Pfizer até o dia 8 de setembro;
  • D2 para pessoas que receberam a D1 de Coronavac até 05 de outubro;
  • Dose de reforço para idosos que receberam a D2 até 10 de julho;
  • Dose de reforço para trabalhadores da saúde que receberam a D2 até 10 de junho;
  • Dose de reforço para imunossuprimidos que receberam a D2 nos últimos 28 dias.

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