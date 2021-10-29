Vitória vacinará contra a Covid-19 sem agendamento neste sábado (30)

Vitória terá dia de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (30). O município disponibilizará, sem necessidade de agendamento, 1.500 doses entre os imunizantes Astrazeneca, Pfizer e Coronavac.
A oportunidade será destinada a quem não recebeu a primeira ou segunda dose da vacina e também a dose de reforço. A vacinação ocorre no Maanaim Vitória, das 8h às 15h.
Confira quais doses serão ofertadas:
- D1 para adolescentes entre 12 e 17 anos, gestantes e puérperas;
- D2 para pessoas que receberam a D1 de AstraZeneca e Pfizer até o dia 8 de setembro;
- D2 para pessoas que receberam a D1 de Coronavac até 05 de outubro;
- Dose de reforço para idosos que receberam a D2 até 10 de julho;
- Dose de reforço para trabalhadores da saúde que receberam a D2 até 10 de junho;
- Dose de reforço para imunossuprimidos que receberam a D2 nos últimos 28 dias.