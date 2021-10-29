Covid-19: ES tem mês com menor número de novos casos desde abril de 2020

O mês de outubro teve o menor número de novos casos de Covid-19 desde abril de 2020 Crédito: Divulgação

15.239 casos registrados de Comde Covid-19 em outubro, o Espírito Santo teve o mês com o menor número de novos registros de infecções pela doença desde abril de 2020, quando 4.087 pessoas contraíram o vírus no Estado. Os dados são da Secretaria da Saúde de Estado ( Sesa ).

O membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, creditou a redução nos números ao sucesso da campanha de vacinação e às medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo governo do Estado.

Além disso, Lira afirmou que, apesar de ainda faltarem dois dias para o mês de outubro acabar, a tendência de casos aponta que o número de novos casos não chegará ao valor do mês de maio de 2020, que teve 18.144 registros de infectados pela doença. Com isso, segundo o diretor do IJSN, outubro se consolida como um dos quatro melhores meses da pandemia da Covid-19 até aqui, no que diz respeito ao número de infecções.

Outubro registrou queda no número de novos casos de Covid-19 em relação a setembro Crédito: Divulgação/Pablo Lira

Comparado ao mês de setembro, quando o Estado apresentou aumento no número de casos registrados em relação aos meses anteriores, o cenário é ainda mais animador. No período, foram 23.260 casos de Covid-19, o que, quando comparado ao valor de outubro, significa uma diminuição de aproximadamente 34,5% registros de novas infecções.