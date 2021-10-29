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Pandemia

Covid-19: ES tem mês com menor número de novos casos desde abril de 2020

Dados colhidos da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) apontam que outubro teve 15.239 novos registros de infecção pelo coronavírus, menor número desde abril de 2020, com 4.087

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 out 2021 às 13:35
Arte covid-19 para capa do site
O mês de outubro teve o menor número de novos casos de Covid-19 desde abril de 2020 Crédito: Divulgação
Com 15.239 casos registrados de Covid-19 em outubro, o Espírito Santo teve o mês com o menor número de novos registros de infecções pela doença desde abril de 2020, quando 4.087 pessoas contraíram o vírus no Estado. Os dados são da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa).
O membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, creditou a redução nos números ao sucesso da campanha de vacinação e às medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo governo do Estado. 
Além disso, Lira afirmou que, apesar de ainda faltarem dois dias para o mês de outubro acabar, a tendência de casos aponta que o número de novos casos não chegará ao valor do mês de maio de 2020, que teve 18.144 registros de infectados pela doença. Com isso, segundo o diretor do IJSN, outubro se consolida como um dos quatro melhores meses da pandemia da Covid-19 até aqui, no que diz respeito ao número de infecções.
Outubro registrou queda no número de novos casos de Covid-19 em relação a setembro
Outubro registrou queda no número de novos casos de Covid-19 em relação a setembro Crédito: Divulgação/Pablo Lira
Comparado ao mês de setembro, quando o Estado apresentou aumento no número de casos registrados em relação aos meses anteriores, o cenário é ainda mais animador. No período, foram 23.260 casos de Covid-19, o que, quando comparado ao valor de outubro, significa uma diminuição de aproximadamente 34,5% registros de novas infecções.
O mês com o maior número de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia foi março de 2021, que teve 66.321 registros. O valor apontado em outubro representa apenas 22,97% deste número, o que indica uma clara redução no avanço da doença sobre o Estado.

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