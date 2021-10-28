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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.888 mortes e tem 605.804 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 559 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2021 às 17:55

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:55

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES registra 12.888 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.888 mortes e 605.804 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 559 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.632. Na sequência, aparece Vila Velha (76.017), seguida por Vitória (66.273) e Cariacica (45.806). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.686), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.403 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.668. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.918 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 582.382, com acréscimo de 870 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Sesa não foi atualizado na tarde desta quinta-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde para saber qual a razão do atraso na publicação e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Até a última atualização do Painel de Vacinação, na quarta-feira, 3.156.916 pessoas haviam tomado a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.040.565 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.442 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 246.548 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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