Covid-19: ES registra 12.888 mortes e tem 605.804 casos confirmados

ES registra 12.888 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.632. Na sequência, aparece Vila Velha (76.017), seguida por Vitória (66.273) e Cariacica (45.806). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.686), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.403 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.668. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.918 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 582.382, com acréscimo de 870 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Sesa não foi atualizado na tarde desta quinta-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde para saber qual a razão do atraso na publicação e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.