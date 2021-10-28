"A gente perdeu o ritmo de vacinação", diz governador do ES

Vacinação contra a Covid-19 continua Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), viaja na sexta-feira (29), para a Escócia, para participar da COP26 (26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima). Por lá, além do meio ambiente, há outra preocupação: "A pandemia (de Covid-19 ), voltou a crescer na Europa", afirmou o socialista à coluna nesta quinta-feira (28).

Isso contrasta com a percepção das pessoas no Espírito Santo, que, via de regra, andam pelas ruas sem máscara – e isso podemos dizer apenas observando os transeuntes. Há ainda os que deixam de se vacinar.

"A gente perdeu o ritmo de vacinação. As pessoas acham que já passou (a pandemia). Quem tomou uma dose não procurou a segunda. Quem tem mais de 60 anos e pode tomar a terceira não está tomando", alertou Casagrande.

Nas últimas 24 horas, dez pessoas morreram de Covid no Espírito Santo, um número bem menor que as 116 mortes registradas em apenas um dia em abril. A situação melhorou, é verdade, mas a pandemia não acabou.

"A hora que a gente estiver com o estado todo no risco muito baixo a gente pode abrir essa conversa", disse Casagrande.

O Mapa de Risco para Covid-19 elaborado pelo governo do estado, atualizado no último dia 23, mostra que, dos 78 municípios, três estão em risco moderado e o restante, no risco baixo. Nenhum, portanto, aparece na categoria "muito baixo".

"Temos pouco mais de 50% de pessoas imunizadas. Isso é muito pouco. Não garante que estejamos seguros", avaliou o governador.

"O Rio está tomando uma atitude não segura cientificamente", criticou.

VELOCIDADE DE VACINAÇÃO EM QUEDA

De acordo com a secretaria, o estado tem conseguido reduzir o número de pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal. Até o momento, 92% da população acima de 18 anos foi vacinada com a 1ª dose e 64% com a segunda dose ou dose única. Mas a velocidade da vacinação está em queda.

Esperava-se que o ritmo caísse, considerando que restam poucas pessoas para tomar a primeira dose e as que receberam têm que esperar o prazo para tomar a D2 e também a dose de reforço. Mas a queda foi mais abrupta que o projetado. No último dia 8, por exemplo, 18.468 foram vacinadas.