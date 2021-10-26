Curtas políticas: Doria e Leite dizem ter apoio do PSDB no ES e nenhum deles está certo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) Crédito: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo e Felipe Dalla Valle/Divulgação Palácio Piratini

Os dois saíram cantando vitória. Em 22 de agosto, o perfil "PSDB com Doria", no Instagram, cravou: "Espírito Santo com João Doria". Após a passagem de Eduardo Leite por Vitória, no sábado (23) , a página oficial da campanha interna (Tucanos por Eduardo), na mesma rede social, celebrou: "Espírito Santo é Eduardo".

NEM UM NEM OUTRO

O diretório estadual do PSDB, no entanto, não fechou questão nem a favor de Doria nem a favor de Leite. O presidente estadual do partido, Vandinho Leite, recepcionou o xará de sobrenome (mas sem parentesco) no sábado sem revelar em quem vai votar nas prévias, marcadas para o dia 21 de novembro.

MAS NO INSTAGRAM...

Vandinho aparece todo sorridente em um post do "PSDB com Doria" chamando o governador de São Paulo de "futuro presidente". A publicação é do dia dois de setembro.

Aliás, a ex-vereadora de Vitória Neuzinha Oliveira, que sambou, literalmente, ao som do pandeiro de Eduardo Leite no palco do evento do PSDB do último sábado, também está lá no "PSDB com Doria" declarando apoio ao governador de São Paulo.

No Espírito Santo, o principal cabo eleitoral de Eduardo Leite é o deputado estadual Emílio Mameri. Leite conta ainda com o apoio do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas.

SUPERSALÁRIO? ONDE?

Por falar em rede social, o deputado federal Felipe Rigoni (que está de saída do PSB) criticou, no Twitter, nesta segunda-feira (25), os supersalários no serviço público: "O que fazer com R$ 2,6 bilhões? Investir em Educação? Segurança? Assistência Social? Seria o certo. Mas ... No Brasil esse valor é usado para pagar os chapamos supersalários, um privilégio dado para elite do funcionalismo público".

Os tais supersalários são valores que excedem, legalmente, por meio de "penduricalhos" R$ 39, 2 mil (o salário de um ministro do STF). Estão concentrados, principalmente, no Judiciário e no Ministério Público.

Uma juíza do Espírito Santo comentou a publicação do deputado: "Passei no concurso público para a carreira da magistratura do TJES, em 1998. Sempre recebi apenas o salário que está legalmente previsto. Aliás, meu último contracheque: R$ 33.169 (bruto). Isso é supersalário?"

PEGOU MAL

O salário médio do brasileiro em 2021 atingiu o menor patamar desde 2017. É de R$ 2.433, de acordo com o IBGE. Então digamos que a publicação da magistrada não repercutiu muito bem. Trata-se da juíza Letícia Maia Saúde, lotada na 2ª Vara Criminal da Serra

Discussão sobre supersalário no Twitter Crédito: Reprodução

O VOTO DOS INADIMPLENTES

Candidata ao comando da OAB-ES , Erica Neves acionou a Justiça Federal para que os advogados inadimplentes, ou seja, que não estão em dia com a anuidade que deve ser paga à entidade, possam votar. O edital da eleição veda essa possibilidade.

Ainda não houve decisão. O Judiciário vai ouvir, primeiro, o que a OAB-ES tem a dizer.

De acordo com o Portal da Transparência, a OAB-ES tem 14.510 advogados adimplentes e outros 9.742 inadimplentes. A entidade, no entanto, lançou uma espécie de Refis (programa de recuperação fiscal) para quem está no vermelho.

RIO E GOIÁS

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a Justiça Federal concedeu liminar (decisão provisória) para que todos os associados à OAB-RJ, incluindo aqueles que estão inadimplentes, tenham direito ao voto.

O mesmo ocorreu em Goiás. O juiz Urbano Leal Berquó Neto observou que, de acordo com o estatuto da OAB, somente é possível exigir do candidato a condição de "situação regular perante a OAB". "Não se pode exigir do advogado 'não candidato' a adimplência de suas obrigações institucionais para exercer o sufrágio ativo", asseverou o juiz.

A OAB-GO e o Conselho Federal da OAB recorreram da decisão, que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

MAIS UMA BAIXA NO REPUBLICANOS

Agora foi a vez de Marcos Luiz Jahuar, de Guaçuí . A questão alegada é mais local. "Para minha surpresa e de todos os membros da Executiva (do Republicanos) deste município, fomos surpreendidos pela visita de um dos grandes nomes do partido capixaba em Guaçuí acompanhado por quem faz oposição à administração local, sem que eu soubesse", narra Jahuar na carta em que comunica a desfiliação ao presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro. O ofício é datado desta segunda-feira (25).

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), esteve em Guaçuí recentemente.

Com a segunda desfiliação, o Republicanos fica mais distante do PSB. Em 2020, o partido de Casagrande emplacou 13 prefeitos no Espírito Santo, seguido de perto pelo partido de Erick, com 10, que agora cai para oito.

MPES ARQUIVA PROCEDIMENTO SOBRE SERVIDOR DE DOUTOR HÉRCULES

Uma denúncia anônima feita ao Ministério Público Estadual pediu apuração do órgão sobre um funcionário do deputado estadual Doutor Hércules (MDB) que, segundo quem apresentou a notícia de fato, atua, além do cargo comissionado no Legislativo, em atividades particulares.

Ocorre que "não é vedado ao servidor comissionado o exercício de atividade privada, obviamente desde que não haja prejuízo ao serviço público e que tenha compatibilidade de horário", registrou o promotor de Justiça Manoel Milagres da Silva Ferreira, da 18ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória.

O servidor em questão é advogado e trabalhou, de 2016 a 2019, como supervisor geral de gabinete. "Verifica-se tratar de uma quantidade diminuta de processos ao longo de 13 anos (25 processos), cuja maioria envolve algum familiar do advogado", complementou o promotor.

CASO MAJESKI

O DIESEL E OS ALAGAMENTOS EM VILA VELHA

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), conta que as três estações de bombeamento de água, para mitigar os alagamentos na cidade em dias de chuva, funcionam a base de óleo diesel. O motor de cada uma delas consome de 50 a 100 litros por hora do combustível.

O diesel está tão caro – houve mais um reajuste, já não sei o preço médio – que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou uma "bolsa caminhoneiro", somente para os caminhoneiros, em ano pré-eleitoral.

As bombas devem passar por uma modificação. Vão ser movidas a energia elétrica, mas isso não vai aliviar os cofres municipais. "Também é caro porque se paga pela disponibilidade (da energia), não pelo consumo", adiantou o prefeito.