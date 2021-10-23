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Eleições 2022

De saída do PSB, Rigoni e Majeski discursam em evento do PSDB

Tucanos receberam o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que quer ser candidato à Presidência da República. Deputados do PSB foram lá

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 14:43

Públicado em 

23 out 2021 às 14:43
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Felipe Rigoni, Emilio Mameri, Eduardo Leite e Vandinho Leite, em Vitória
Felipe Rigoni, Emilio Mameri, Eduardo Leite e Vandinho Leite, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves
O deputado federal Felipe Rigoni está de saída do PSB, já conseguiu aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para deixar a sigla, mas ainda não decidiu para onde vai. Apareceu, no entanto, neste sábado (13), junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa votos entre os integrantes do PSDB para ser candidato à Presidência da República. A ocasião era justamente um evento do PSDB para recepcionar o governador gaúcho.
Durante uma entrevista coletiva concedida por Leite, Rigoni até figurou em destaque, ao lado do deputado estadual Emílio Mameri, junto com Eduardo Leite e o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite. 
Depois, subiu ao palco e chamou Eduardo Leite de futuro presidente do Brasil.
Questionado pela coluna, no entanto, Rigoni não confirmou a ida para o ninho tucano, diz que ainda está conversando com o partido e com outras siglas. 

MAJESKI TAMBÉM

Deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) discursa em evento do PSDB, em Vitória
Deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) discursa em evento do PSDB, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves
O deputado estadual Sergio Majeski, que já manifestou o desejo de sair do PSB, também esteve presente e discursou no evento. Entre Doria e Leite, prefere o governador do Rio Grande do Sul como candidato à Presidência da República, mas também cravou a filiação ao PSDB, partido que já integrou.
Aliás, foi pelo PSDB que Majeski se elegeu para o primeiro mandato como deputado estadual, em 2014. 
Tanto Rigoni quanto Majeski, eleitos para os atuais mandatos pelo partido do governador Renato Casagrande (PSB), querem disputar o Palácio Anchieta em 2022. Primeiro, precisam encontrar um partido que embarquem na empreitada. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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