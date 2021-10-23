De saída do PSB, Rigoni e Majeski discursam em evento do PSDB

Felipe Rigoni, Emilio Mameri, Eduardo Leite e Vandinho Leite, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

Durante uma entrevista coletiva concedida por Leite, Rigoni até figurou em destaque, ao lado do deputado estadual Emílio Mameri, junto com Eduardo Leite e o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite.

Depois, subiu ao palco e chamou Eduardo Leite de futuro presidente do Brasil.

Questionado pela coluna, no entanto, Rigoni não confirmou a ida para o ninho tucano, diz que ainda está conversando com o partido e com outras siglas.

MAJESKI TAMBÉM

Deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) discursa em evento do PSDB, em Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

O deputado estadual Sergio Majeski, que já manifestou o desejo de sair do PSB, também esteve presente e discursou no evento. Entre Doria e Leite, prefere o governador do Rio Grande do Sul como candidato à Presidência da República, mas também cravou a filiação ao PSDB, partido que já integrou.

Aliás, foi pelo PSDB que Majeski se elegeu para o primeiro mandato como deputado estadual, em 2014.