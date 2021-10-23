De saída do PSB, Rigoni e Majeski discursam em evento do PSDB

Durante uma entrevista coletiva concedida por Leite, Rigoni até figurou em destaque, ao lado do deputado estadual Emílio Mameri, junto com Eduardo Leite e o presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite.
Depois, subiu ao palco e chamou Eduardo Leite de futuro presidente do Brasil.
Questionado pela coluna, no entanto, Rigoni não confirmou a ida para o ninho tucano, diz que ainda está conversando com o partido e com outras siglas.
O deputado estadual Sergio Majeski, que já manifestou o desejo de sair do PSB, também esteve presente e discursou no evento. Entre Doria e Leite, prefere o governador do Rio Grande do Sul como candidato à Presidência da República, mas também cravou a filiação ao PSDB, partido que já integrou.
Aliás, foi pelo PSDB que Majeski se elegeu para o primeiro mandato como deputado estadual, em 2014.
Tanto Rigoni quanto Majeski, eleitos para os atuais mandatos pelo partido do governador Renato Casagrande
(PSB), querem disputar o Palácio Anchieta em 2022. Primeiro, precisam encontrar um partido que embarquem na empreitada.