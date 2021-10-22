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Eleições 2022

Guerino Zanon, Audifax Barcelos e Erick Musso se reúnem e sinalizam aliança

Prefeito de Linhares, ex-prefeito da Serra e presidente da Assembleia têm planos eleitorais para 2022

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 out 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Palácio Anchieta, Cidade Alta, Vitória. Sede do governo estadual.
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, está na mira de diversos pré-candidatos Crédito: Rodrigo Gavini
O prefeito de LinharesGuerino Zanon (MDB), o presidente da Assembleia LegislativaErick Musso (Republicanos), e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) jantaram juntos, na quarta-feira (20), em um hotel de Vitória. O encontro tratou das eleições de 2022. Audifax e Guerino são pré-candidatos declarados ao Palácio Anchieta. Erick, por sua vez, deixa no ar a possibilidade.
O cardápio do jantar, ideologicamente, poderia ser indigesto.
Vejamos: o MDB é um partido de centro. A Executiva nacional avisou, em julho, que se um filiado aceitar assumir um ministério no governo Bolsonaro "será convidado a se retirar da sigla", mas o ex-presidente Michel Temer virou até ghostwriter do presidente da República.
O Republicanos integra o Centrão, que dá sustentação ao governo federal. Já a Rede é um partido de esquerda. Tem como porta-voz nacional a ex-senadora Heloísa Helena.
Pragmaticamente e considerando o cenário local, no entanto, as costuras ignoram os predicados partidários.
Até porque Guerino não deve permanecer por muito tempo no MDB. Ele já afirmou à coluna que está de malas prontas para partir, uma vez que a presidente da comissão provisória estadual do partido, a senadora Rose de Freitas, segundo o prefeito de Linhares, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).
O Republicanos de Erick Musso tem dado passos cada vez mais distantes da gestão socialista. Questionado por interlocutores sobre as eleições do ano que vem, o presidente da Assembleia costuma dizer que "o futuro a Deus pertence".
Aqui, no entanto, vale frisar o seguinte: a conversa de quarta-feira à noite se deu entre os pré-candidatos. E, entre eles, apenas Audifax é também o dirigente partidário (ocupa o posto de porta-voz estadual da Rede, ao lado de Laís Garcia). Uma possível aliança partidária teria que ser referendada pelas respectivas Executivas estaduais.
"A conversa foi sobre como estamos vendo o cenário eleitoral para 2022. Existe uma sinalização de aliança. Vamos conversar mais vezes", afirmou Audifax à coluna, após ser questionado sobre o jantar.
Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim
Ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos em Cachoeiro de Itapemirim em plena pré-campanha Crédito: Facebook/Audifax Barcelos
A Rede já decidiu que deve ter apenas dois candidatos a governos estaduais: o ex-prefeito da Serra, no Espírito Santo, e o senador Randolfe Rodrigues, no Amapá.
Audifax se diz, ao mesmo tempo, de direita (se for pelos valores da família), de esquerda (se for pela questão da distribuição de renda e pela defesa do meio ambiente) e de centro (se for pelo empreendedorismo e gestão). Só aí já tem brecha para aliança com qualquer espectro político.

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Mas outra coisa une os três comensais (na verdade, Audifax saiu antes do jantar propriamente dito, mas vamos manter a linha de pensamento aqui): Guerino, Audifax e Erick são aliados do ex-governador Paulo Hartung. E nenhum deles está alinhado com Casagrande, dada a intenção de disputar contra o governador nas urnas.
Guerino foi reeleito sem dificuldades em Linhares em 2020, é forte politicamente na região, mas tem o desafio de ganhar corpo eleitoral na Grande Vitória, que concentra a maior parte dos votos. Além disso, vai precisar de outro partido.
É o que está em situação mais, digamos, frágil, partidariamente falando, uma vez que deve sair de um partido que ainda tem relevância no estado, apesar de já ter vivido dias melhores, para algo que ainda vai se desenhar.
Prefeito de Linhares, Guerino Zanon
Prefeito de Linhares, Guerino Zanon, em pose de candidato Crédito: Divulgação
Erick Musso, ao contrário, conta pontos por integrar o Republicanos, a segunda legenda que mais elegeu prefeitos em 2020, incluindo o de Vitória, Lorenzo Pazolini, que é a principal vitrine municipal do estado.
Como uma vez escreveu meu antecessor, Vitor Vogas, no entanto, se atravessar a rua, saindo da Assembleia Legislativa para o Shopping Vitória, Erick seria reconhecido por poucas pessoas.
O jovem deputado tem base eleitoral em Aracruz e, não à toa, tenta ganhar visibilidade ao participar de agendas do correligionário Pazolini na Capital. Erick também tem recebido lideranças do interior do estado na Assembleia.
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Já Audifax tem um recall considerável na Serra, embora não tenha conseguido eleger o sucessor em 2020. Fora da região metropolitana, no entanto, e, principalmente na região Sul, teria que ganhar muito terreno. Na Rede, ele deve contar com recursos para campanha, uma vez que a verba vai ser concentrada em apenas duas candidaturas a governo.

PRIMEIRO ENCONTRO

Audifax mantém contato com Guerino há tempos, já aventou a possibilidade de formar chapa com o prefeito de Linhares, e tem diálogo com Erick, mas foi a primeira vez que os três se reuniram.
Também tentei falar com Guerino e Erick, mas não obtive retorno até a publicação deste texto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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