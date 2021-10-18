Eleições 2022: PSB cobra apoio do PT no Espírito Santo em troca de apoio a Lula

Saindo da órbita do PT e da esquerda, um assunto local que volta e meia aparece é o Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. A legenda, após conquistar a prefeitura da Capital, uma das principais vitrines políticas do Espírito Santo, ensaia os próximos passos, as eleições de 2022.

O governador Renato Casagrande (PSB) inaugurou uma praça neste domingo no Portal do Príncipe, em Vitória. Convenhamos que a praça em si, embora tenha relevância para a comunidade local, não configura uma agenda muito "governável". Mas o Portal do Príncipe contempla outras intervenções de mobilidade urbana, é uma das principais obras do governo do estado.

Assim, Casagrande, secretários de Estado, deputados estaduais e vereadores marcaram presença. Pazolini foi convidado, de acordo com o Palácio Anchieta, mas não apareceu.

Para completar, o presidente da Assembleia, Erick Musso, também do Republicanos, usou o Twitter no mesmo dia para dizer, mais uma vez, que a segurança pública não é prioridade no estado, discurso que passou a adotar nos últimos meses.

"Eles estão se colocando como adversários, nós não. Nós buscamos a prefeitura pra fazer várias coisas eles que não querem. Por que não vão a uma inauguração? O que têm a perder? Recusou o terreno para a polícia (o terreno para construir o Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica), não foi à inauguração ... Estão antecipando o processo eleitoral. O que ganham com isso? É falta de sabedoria. Estamos no mesmo barco, queremos o melhor para a sociedade. Não podemos iniciar um transtorno agora", afirmou o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.

"O governador investe em Vitória, não tem isso de amigo ou inimigo. Erick Musso teve apoio do governador para se reeleger presidente da Assembleia. Eles que estão fazendo isso e a responsabilidade é deles. A gente respeita. Deixamos claro que o governo está à disposição deles, para o que for melhor para Vitória e para a sociedade", emendou Gavini.