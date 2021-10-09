Curtas políticas: Guerino faz as malas para sair do MDB e diz que Rose apoia Casagrande

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon Crédito: Divulgação

"NÃO É JUSTO"

O prefeito planeja deixar a prefeitura em abril do ano que vem para concorrer ao Palácio Anchieta , mas vai precisar de uma nova sigla. "O MDB busca se recolocar no cenário nacional e local e eu estou à disposição para representar minha história e do MDB na disputa de 2022", afirmou Guerino.

"Entendo que a senadora Rose de Freitas deverá buscar fortalecer esse caminho, pois retornou ao partido com este discurso. Não é justo a direção estadual do partido já acordar que o nosso MDB vai caminhar em 2022 com o atual governador", avaliou.

"Vai ser muito difícil esta decisão. Não gostaria, mas estou pronto, se necessário, para deixar o partido", cravou Guerino.

E ROSE?

Rose caminha para o último ano do atual mandato no Senado. Pode tentar a reeleição no ano que vem. Se fechar questão com Casagrande mesmo, certamente pretende ser apoiada por ele na empreitada.

ATIVIDADE-FIM

Até então, ele estava à frente da pasta de Governo, agora capitaneada por Gilson Daniel (Podemos).

QUALIFICAR

Hoffmann, assim como Gilson Daniel, integra o núcleo duro do governo, é bem próximo a Casagrande. Mas a atuação do hoje titular da Sectides se dava mais nos bastidores, uma vez que pela Segov passam todos os projetos relevantes da administração estadual, mas quem faz as entregas diretamente à população são outras pastas.

A Sectides, no entanto, abriga o Qualificar ES, programa que oferece cursos de qualificação, como os de culinária e maquiagem. Em 2022, a expectativa, de acordo com Hoffmann, é disponibilizar 200 mil vagas para interessados em aprender uma profissão.

Além disso, o Qualificar emprega mais de 140 professores, contratados por designação temporária.

O FIM DA ATIVIDADE

Será que, empolgado com a capilaridade do programa, Hoffmann se arriscaria nas urnas no ano que vem?

"Plano eleitoral é um debate para o ano que vem. Se a entrega de resultados vai viabilizar um projeto (eleitoral), é algo que vai ser avaliado ano que vem", respondeu o próprio secretário, sem esquecer de deixar no ar: "Sou um soldado do governo. Topo qualquer missão".

GRANDE PREOCUPAÇÃO

O governador Casagrande e o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) não vão nem dormir esta noite de tanta preocupação.

O nanico Agir36 (antigo PTC) decidiu que não vai apoiar nenhum dos dois no pleito do ano que vem.

JUSTIÇA É ACIONADA SOBRE ELEIÇÃO NA OAB-ES

Não é muito pacífica a disputa pelo comando da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo . Até o momento, há apenas uma chapa registrada, a do atual presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho. Adversários, no entanto, já acionaram a Justiça Federal e a comissão eleitoral da seccional.