Curtas políticas: Guerino faz as malas para sair do MDB e diz que Rose apoia Casagrande

O prefeito planeja deixar a prefeitura em abril do ano que vem para concorrer ao Palácio Anchieta
, mas vai precisar de uma nova sigla. "O MDB busca se recolocar no cenário nacional e local e eu estou à disposição para representar minha história e do MDB na disputa de 2022", afirmou Guerino.
"Entendo que a senadora Rose de Freitas deverá buscar fortalecer esse caminho, pois retornou ao partido com este discurso. Não é justo a direção estadual do partido já acordar que o nosso MDB vai caminhar em 2022 com o atual governador", avaliou.
"Vai ser muito difícil esta decisão. Não gostaria, mas estou pronto, se necessário, para deixar o partido", cravou Guerino.
Rose caminha para o último ano do atual mandato no Senado. Pode tentar a reeleição no ano que vem. Se fechar questão com Casagrande mesmo, certamente pretende ser apoiada por ele na empreitada.
Até então, ele estava à frente da pasta de Governo, agora capitaneada por Gilson Daniel (Podemos).
Hoffmann, assim como Gilson Daniel, integra o núcleo duro do governo, é bem próximo a Casagrande. Mas a atuação do hoje titular da Sectides se dava mais nos bastidores, uma vez que pela Segov passam todos os projetos relevantes da administração estadual, mas quem faz as entregas diretamente à população são outras pastas.
A Sectides, no entanto, abriga o Qualificar ES, programa que oferece cursos de qualificação, como os de culinária e maquiagem. Em 2022, a expectativa, de acordo com Hoffmann, é disponibilizar 200 mil vagas para interessados em aprender uma profissão.
Além disso, o Qualificar emprega mais de 140 professores, contratados por designação temporária.
Será que, empolgado com a capilaridade do programa, Hoffmann se arriscaria nas urnas no ano que vem?
"Plano eleitoral é um debate para o ano que vem. Se a entrega de resultados vai viabilizar um projeto (eleitoral), é algo que vai ser avaliado ano que vem", respondeu o próprio secretário, sem esquecer de deixar no ar: "Sou um soldado do governo. Topo qualquer missão".
O governador Casagrande e o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) não vão nem dormir esta noite de tanta preocupação.
O nanico Agir36 (antigo PTC) decidiu que não vai apoiar nenhum dos dois no pleito do ano que vem.
Alexandre Rossoni, que pretende liderar uma chapa para concorrer contra Rizk Filho, questionou pontos do edital que dita as regras do pleito e quer mudar até a data da votação, marcada para 18 de novembro.