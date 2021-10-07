Curtas políticas: Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann vem ao ES

- O governador Renato Casagrande (PSB), que ainda não confirmou se vai ser candidato à reeleição, mas é com esse cenário que os partidos trabalham;



- O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede);

- O prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), que também não se disse pré-candidato publicamente, mas não é segredo para ninguém que ele é;



- O senador Fabiano Contarato, que está de saída da Rede e precisa de um partido que lhe garanta espaço para disputar



- O deputado federal Felipe Rigoni, que está de saída do PSB e já disse que tem interesse em concorrer ao Executivo estadual

- O deputado estadual Sergio Makeski, que também vai desembarcar do PSB e quer disputar o governo



- A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que colocou o nome à disposição, mas pode também tentar uma vaga na Assembleia Legislativa



- O secretário da Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira (Novo)



- O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido)

- O ex-vice-governador César Colnago (PSDB), que se movimenta para viabilizar candidatura

- O presidente da Assembleia, Erick Musso, corre por fora. Diz, sempre que questionado publicamente, que "o futuro a Deus pertence". Deixa no ar a possibilidade de tentar o governo do estado talvez para ganhar mais visibilidade e disputar uma vaga de deputado federal

