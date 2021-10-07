Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja mais notas

Curtas políticas: Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann vem ao ES

E mais: Majeski quer ser governador e diz que gestão Casagrande é fisiológica; micro e pequenas indiretas são disparadas do Palácio Anchieta e tem gente livre no ES

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

07 out 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputada federal Gleisi Hoffmann discursa no plenário da Câmara
Deputada federal Gleisi Hoffmann discursa no plenário da Câmara Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, vem ao Espírito Santo ainda este mês. A informação é da presidente estadual do PT, Jackeline Rocha. "Ela deve vir em alguma data até o dia 25 de outubro, provavelmente entre os dias 20 e 25", afirmou, à coluna.
Gleisi deve fazer uma maratona de conversas com políticos locais, entre eles o senador Fabiano Contarato, que está de saída da Rede e já recebeu convite do ex-presidente Lula para se filiar ao PT.

MENOS MANATO

Jackeline Rocha não contou toda a agenda, mas a coluna apurou que o PT nacional tem interesse em conversar com todos os pré-candidatos ao Palácio Anchieta que não estejam alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Ou seja, Gleisi está disposta a conversar com todos, menos com Carlos Manato (sem partido).

Os pré-candidatos ao governo do ES

- O governador Renato Casagrande (PSB), que ainda não confirmou se vai ser candidato à reeleição, mas é com esse cenário que os partidos trabalham;

 - O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede); 

 - O prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), que também não se disse pré-candidato publicamente, mas não é segredo para ninguém que ele é;

 - O senador Fabiano Contarato, que está de saída da Rede e precisa de um partido que lhe garanta espaço para disputar

 - O deputado federal Felipe Rigoni, que está de saída do PSB e já disse que tem interesse em concorrer ao Executivo estadual

- O deputado estadual Sergio Makeski, que também vai desembarcar do PSB e quer disputar o governo

 - A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que colocou o nome à disposição, mas pode também tentar uma vaga na Assembleia Legislativa

-  O secretário da Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira (Novo)

- O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido)

- O ex-vice-governador César Colnago (PSDB), que se movimenta para viabilizar candidatura

 - O presidente da Assembleia, Erick Musso, corre por fora. Diz, sempre que questionado publicamente, que "o futuro a Deus pertence". Deixa no ar a possibilidade de tentar o governo do estado talvez para ganhar mais visibilidade e disputar uma vaga de deputado federal

EM COMPASSO DE ESPERA

Por falar em Carlos Manato, como a coluna mostrou, ele recebeu com entusiasmo o convite para se filiar ao PTB de Roberto Jefferson, mas não assinou a ficha de filiação. Está à espera do destino de Jair Bolsonaro. Ele vai para onde o presidente for. "O PP voltou a sondá-lo", lembrou.

DEPUTADO QUER SER GOVERNADOR

O deputado estadual Sergio Majeski bem que gostaria de constar no quadrinho ali de cima como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Precisa, no entanto, encontrar um partido que aposte na empreitada.
Por enquanto, está no PSB de Casagrande. Mas de saída. Mantém conversas com Rede, PDT e PSDB.
Lembrete: a Rede já tem Audifax como pré-candidato ao governo; o PDT é aliado de primeira hora de Casagrande. O PSDB está meio lá, meio cá, e tem o ex-vice-governador César Colnago, que também se movimenta de olho no Palácio Anchieta.
O próprio Majeski avalia que o PSB está contando os dias para que ele desembarque da legenda.

Veja Também

Em acordo com partido, Carlos Von vai sair do Avante

Após "discórdia" entre Pazolini e Casagrande, centro da Polícia Civil tem novo endereço

MAJESKI DIZ QUE GOVERNO CASAGRANDE É FISIOLÓGICO

Em entrevista ao Papo de Colunista, nesta quarta-feira (6), questionado sobre a gestão socialista, o deputado estadual não poupou críticas:
"Existe um fisiologismo muito grande, um loteamento de cargos de primeiro e segundo escalão, e de gente não necessariamente competente."
Na área da educação, deu nota "abaixo da média, 3 ou 4" para o governo Casagrande.
Mas também elogiou. Afirmou que a gestão estadual atuou bem no combate à pandemia de Covid-19.

LIVRES NO ES

Não é apenas a presidente do PT que vai aportar no Espírito Santo. De um espectro ideológico bem distante, o pessoal do Livres, que defende o liberalismo econômico, vem aí.
O deputado federal Felipe Rigoni, também de saída do PSB, passou a integrar o movimento. No próximo dia 13, ele recebe, em Bento Ferreira, Vitória, o cientista político e diretor-executivo do Livres Magno Karl e a advogada e economista Elena Landau.

Veja Também

Palanque duplo pode ser solução para PT, PSB, Lula e Casagrande no ES

Luciano Hang ganha moção de aplauso da Câmara de Vitória

MICRO E PEQUENAS INDIRETAS

Aliás, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, não esqueceu as críticas de Rigoni que, em entrevista ao Papo de Colunista no último dia 15, afirmou que ao governo estadual faltam gestão e projetos.
"Recentemente a gente tem visto alumas movimentações políticas. Falaram aí que o nosso governo não tem projetos. Eu fico olhando aquilo e pensando 'não é possível, acho que estou no governo errado ou vendo a coisa errada porque temos os projetos e as políticas públicas mais consistentes em todas as áreas", discursou Hoffmann em evento alusivo ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, na terça-feira (5).
Isso porque Hoffmann já havia rebatido, na coluna, os apontamentos do parlamentar.
No mesmo evento, o governador Renato Casagrande afirmou vê "pessoas oferecendo soluções milagrosas para a segurança do Estado". A indireta, desta vez, foi para o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) que, de uns tempos pra cá, resolveu bater nessa tecla.

AUDIFAX DE LICENÇA

A licença que Audifax Barcelos, que é servidor efetivo da Prefeitura de Vitória, pediu foi concedida. O Diário Oficial registrou que, pelo período de 03 de novembro deste ano até cinco de julho de.2022 ele não tem que dar expediente. Também não vai receber por isso. Audifax é economista, lotado na Secretaria de Gestão e Planejamento.

CARDÁPIO ELEITORAL

Os prefeitos de Vila VelhaArnaldinho Borgo (Podemos), e de CariacicaEuclério Sampaio (DEM), além do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) e do vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade), almoçaram juntos nesta quinta-feira (7).
No cardápio, as eleições de 2022. Todos são aliados do governador Renato Casagrande.
O grupo posou sorridente para a foto. Fizeram questão de divulgar que "têm se reunido e estão afinando o tempero para caminhar juntos, com o objetivo de ter um candidato único a governador e apresentar um nome para compor a chapa majoritária como vice-governador e para a disputa ao Senado".

O DESTINO DE VON

Como a coluna registrou, o deputado estadual Carlos Von, que tem reduto eleitoral em Guarapari, está de saída do Avante, em acordo com o partido. Mas não tem destino certo. "Não defini ainda", afirmou, ao ser questionado sobre qual legenda pretende integrar.
"Mesmo o partido me liberando, ainda vou ter que entrar com uma ação no TRE solicitando minha desfiliação", complementou.

LEIA MAIS 

Disputa na OAB-ES: Rizk registra chapa e responde a adversários

Como Marcos do Val transita entre o casagrandismo e o bolsonarismo

O dia em que Contarato e Do Val estiveram do mesmo lado

Em ano eleitoral, investimentos do governo do ES vão aumentar em 40%

Parem de xingar Tabata Amaral, car#&*%o!

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Carlos Manato Fabiano Contarato PT Gleisi Hoffmann Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados