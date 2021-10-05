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Não vai ser em Vitória

Após "discórdia" entre Pazolini e Casagrande, centro da Polícia Civil tem novo endereço

Governo do ES queria instalar o Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica em Vitória, mas prédio da Guarda Municipal já está no local. Outro prefeito da Grande Vitória entrou em cena

Públicado em 

05 out 2021 às 18:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Casagrade, Pazolini e secretários de Estado na assinatura do contrato para elaboração de Projetos Executivos do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica
Casagrade, Pazolini e secretários de Estado na assinatura do contrato para elaboração de Projetos Executivos do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, em fevereiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após a disputa pelo "terreno da discórdia" em Vitória, em que seria erguido o Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, o governo do estado já arranjou outro endereço para realizar a construção.
Uma área de 8 mil metros quadrados foi doada pela Prefeitura de Cariacica. De acordo com o secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a Câmara da cidade até já aprovou a transferência do terreno e faltam apenas trâmites burocráticos para pôr uma pedra sobre o assunto.
Em fevereiro de 2021, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), participou, no Palácio Anchieta, do anúncio da assinatura do contrato para elaboração de projetos executivos do centro integrado. Os projetos tinham como base um terreno na Avenida Fernando Ferrari, que seria cedido pela administração da Capital.
No local, no entanto, desde julho, funciona a base operacional da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). A prefeitura informou à coluna, como registrado aqui no último dia 13, que o pedido de cessão do imóvel, feito pelo governo do estado, chegou oficialmente apenas em agosto, quando a Guarda já estava lá.

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"Algumas coisas não deram certo, como a montagem do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, num terreno na Fernando Ferrari que seria cedido pela Prefeitura de Vitória, mas ele (Pazolini) deu um passo atrás", resumiu Casagrande à coluna, ainda no dia 8.
"Ele achou que era melhor ser a base da Guarda no terreno. O centro de perícia seria bom que fosse na Capital, não deu certo, mas vamos trabalhando", complementou Casagrande.
Aí outro prefeito entrou em cena. Euclério Sampaio (DEM), de Cariacica, doou a nova área.
Tanto Pazolini quanto Euclério são egressos da Polícia Civil. E os dois também eram deputados estaduais antes de se tornarem prefeitos.
A diferença é que enquanto Pazolini fazia oposição a Casagrande, Euclério era um dos mais aguerridos integrantes da base aliada.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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