Após "discórdia" entre Pazolini e Casagrande, centro da Polícia Civil tem novo endereço

Casagrade, Pazolini e secretários de Estado na assinatura do contrato para elaboração de Projetos Executivos do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, em fevereiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma área de 8 mil metros quadrados foi doada pela Prefeitura de Cariacica . De acordo com o secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a Câmara da cidade até já aprovou a transferência do terreno e faltam apenas trâmites burocráticos para pôr uma pedra sobre o assunto.

No local, no entanto, desde julho, funciona a base operacional da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). A prefeitura informou à coluna, como registrado aqui no último dia 13, que o pedido de cessão do imóvel, feito pelo governo do estado, chegou oficialmente apenas em agosto, quando a Guarda já estava lá.

"Algumas coisas não deram certo, como a montagem do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, num terreno na Fernando Ferrari que seria cedido pela Prefeitura de Vitória, mas ele (Pazolini) deu um passo atrás", resumiu Casagrande à coluna, ainda no dia 8.

"Ele achou que era melhor ser a base da Guarda no terreno. O centro de perícia seria bom que fosse na Capital, não deu certo, mas vamos trabalhando", complementou Casagrande.

Aí outro prefeito entrou em cena. Euclério Sampaio (DEM), de Cariacica, doou a nova área.

Tanto Pazolini quanto Euclério são egressos da Polícia Civil. E os dois também eram deputados estaduais antes de se tornarem prefeitos.

A diferença é que enquanto Pazolini fazia oposição a Casagrande, Euclério era um dos mais aguerridos integrantes da base aliada.