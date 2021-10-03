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Mudança à vista

Um secretário para duas secretarias na Prefeitura de Vitória

Roberto Carneiro deixa a Secretaria de Governo. Um integrante do primeiro escalão de Pazolini vai ocupar esse e outro espaço ao mesmo tempo

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 out 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
Na Prefeitura de Vitória, um secretário vai chefiar duas secretarias por tempo indeterminado Crédito: André Sobral/Divulgação
O então secretário municipal de Governo, Roberto Carneiro, como a coluna já mostrou, está fora da gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Nesta segunda-feira (04), ele assume a direção-geral da Assembleia Legislativa, comandada pelo aliado Erick Musso (Republicanos).
A informação é do próprio Pazolini. Ele também contou quem vai assumir a Secretaria de Governo. Sem surpresas, trata-se de Marcelo Oliveira, titular da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação. 
A questão é que Oliveira não vai deixar a Sedec quando for para a Segov. Ainda de acordo com o prefeito, o secretário vai acumular as duas funções, por tempo indeterminado. Mas não vai ganhar dois salários. "É sem nenhuma gratificação, sem qualquer vantagem financeira", respondeu Pazolini à coluna. 
Ou seja, dobrado, só o trabalho.

DANÇA DAS CADEIRAS

A singular dança das cadeiras, em que um participante ficou com duas, é resultado da movimentação de Carneiro. Presidente estadual do Republicanos, ele precisa se dedicar ao partido em pleno ano pré-eleitoral. Além disso, está cursando mestrado. 
Roberto Carneiro já ocupou o cargo de diretor-geral da Assembleia. Deixou a função em 2018, para atuar na campanha de Pazolini à Prefeitura de Vitória. Depois, integrou a equipe de transição e o governo municipal.

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Quem está respondendo pela diretoria-geral da Casa é a subdiretor-geral, Tatiana Soares de Almeida.
O salário de diretor-geral da Assembleia é maior do que o de secretário municipal de Vitória. Para o primeiro cargo, de acordo com o Portal da Transparência do Legislativo estadual, o salário-base é de R$ 15.064,87 e ainda tem auxílio-alimentação, de R$ 1.196,42.
Já um integrante do primeiro escalão de Pazolini recebe R$ 13.871,15 brutos.
A dança, no entanto, tem pouco a ver com cifras e mais com o ritmo eleitoral. O Republicanos se desloca, por meio de Erick Musso, cada vez mais longe do Palácio Anchieta. O partido se arma para a guerra, embora não trate, abertamente, a coisa nesses termos.
Algumas armas utilizadas, no entanto, são curiosas. Neste sábado (2), por exemplo, a assessoria de imprensa da Assembleia divulgou texto e fotos de um momento inusitado. "Erick Musso e Lorenzo Pazolini visitam rios que abastecem o estado", anuncia o título.

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"Mesmo que ainda não exista previsão de racionamento e desabastecimento de água, a pauta da crise hídrica e energética preocupa o chefe do Legislativo estadual e do prefeito da cidade", diz trecho do texto.

E aí aparecem Erick e Pazolini olhando a paisagem. Em dado momento, o presidente da Assembleia coloca a mão na água. Agora vai.
Lorenzo Pazolini e Erick Musso visitam rios
Lorenzo Pazolini e Erick Musso visitam rios Crédito: Divulgação/Ales

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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