Um secretário para duas secretarias na Prefeitura de Vitória

Na Prefeitura de Vitória, um secretário vai chefiar duas secretarias por tempo indeterminado Crédito: André Sobral/Divulgação

A informação é do próprio Pazolini. Ele também contou quem vai assumir a Secretaria de Governo. Sem surpresas, trata-se de Marcelo Oliveira, titular da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

A questão é que Oliveira não vai deixar a Sedec quando for para a Segov. Ainda de acordo com o prefeito, o secretário vai acumular as duas funções, por tempo indeterminado. Mas não vai ganhar dois salários. "É sem nenhuma gratificação, sem qualquer vantagem financeira", respondeu Pazolini à coluna.

Ou seja, dobrado, só o trabalho.

DANÇA DAS CADEIRAS

A singular dança das cadeiras, em que um participante ficou com duas, é resultado da movimentação de Carneiro. Presidente estadual do Republicanos, ele precisa se dedicar ao partido em pleno ano pré-eleitoral. Além disso, está cursando mestrado.

Roberto Carneiro já ocupou o cargo de diretor-geral da Assembleia. Deixou a função em 2018, para atuar na campanha de Pazolini à Prefeitura de Vitória. Depois, integrou a equipe de transição e o governo municipal.

Quem está respondendo pela diretoria-geral da Casa é a subdiretor-geral, Tatiana Soares de Almeida.

O salário de diretor-geral da Assembleia é maior do que o de secretário municipal de Vitória. Para o primeiro cargo, de acordo com o Portal da Transparência do Legislativo estadual, o salário-base é de R$ 15.064,87 e ainda tem auxílio-alimentação, de R$ 1.196,42.

Já um integrante do primeiro escalão de Pazolini recebe R$ 13.871,15 brutos.

A dança, no entanto, tem pouco a ver com cifras e mais com o ritmo eleitoral. O Republicanos se desloca, por meio de Erick Musso, cada vez mais longe do Palácio Anchieta. O partido se arma para a guerra, embora não trate, abertamente, a coisa nesses termos.

Algumas armas utilizadas, no entanto, são curiosas. Neste sábado (2), por exemplo, a assessoria de imprensa da Assembleia divulgou texto e fotos de um momento inusitado. "Erick Musso e Lorenzo Pazolini visitam rios que abastecem o estado", anuncia o título.

"Mesmo que ainda não exista previsão de racionamento e desabastecimento de água, a pauta da crise hídrica e energética preocupa o chefe do Legislativo estadual e do prefeito da cidade", diz trecho do texto.



E aí aparecem Erick e Pazolini olhando a paisagem. Em dado momento, o presidente da Assembleia coloca a mão na água. Agora vai. E aí aparecem Erick e Pazolini olhando a paisagem. Em dado momento, o presidente da Assembleia coloca a mão na água. Agora vai.