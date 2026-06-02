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Acidente em Interlagos

Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck

Hugo Cibien fraturou membro, mas projeta retorno sem perder etapas

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2026 às 17:37
Hugo Cibien e esposa
Vanderley Soares

O piloto capixaba Hugo Cibien passou por uma cirurgia de emergência no braço após sofrer um forte acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O incidente ocorreu durante o terceiro treino livre da Copa Truck, quando o caminhão do piloto deslizou em uma mancha de óleo na pista e colidiu contra a barreira de proteção. Apesar do braço quebrado do impacto e do procedimento cirúrgico, que incluiu a fixação de dois parafusos, o atleta descartou desfalcar o grid e projeta estar 100% recuperado até a próxima etapa da competição.


O acidente aconteceu na aproximação do Bico de Pato, um dos trechos mais técnicos do circuito paulista. Havia óleo na pista exatamente no ponto de frenagem, o que tirou completamente a aderência do ‘bruto’ de Cibien. Sem controle, o caminhão guinou para a esquerda e bateu de quina contra a barreira de contenção. O piloto foi atendido imediatamente pela equipe médica do autódromo e encaminhado para o hospital, onde foi constatada a fratura no braço e realizada a intervenção cirúrgica de forma imediata.


Cibien acalmou os torcedores ao garantir que o cronograma do campeonato não será comprometido, embora o processo de reabilitação total demande três mese A cirurgia na madrugada de sábado trouxe ainda uma coincidência marcante para o piloto do Espirito Santo. O procedimento foi liderado pelo Dr. Diego Falcochio, cirurgião de mão, professor de Medicina da Santa Casa de SP e antigo colega de escola de Cibien na capital capixaba.


"Quando fui para o hospital, teve uma feliz coincidência. O Dr. Diego estudou comigo e a irmã dele também na época de escola em Vitória. Devo um agradecimento a ele pela rapidez e atenção. A cirurgia foi no sábado de madrugada, mas no domingo eu já estava no autódromo com os patrocinadores e recebendo os fãs. Eu queria voltar para a pista; estava tentando convencer os médicos a me deixarem correr no domingo para operar depois, mas a lesão era complexa", revela Cibien.


O cronograma do calendário da Copa Truck jogará a favor do piloto, permitindo que ele concilie as sessões de fisioterapia intensiva com as próximas etapas, sem a necessidade de abrir mão de sua vaga no grid. A expectativa é que Cibien consiga pilotar mesmo em fase de recuperação, atingindo a plenitude de sua forma física após o período estipulado pelos médicos.

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