Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck

O piloto capixaba Hugo Cibien passou por uma cirurgia de emergência no braço após sofrer um forte acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O incidente ocorreu durante o terceiro treino livre da Copa Truck, quando o caminhão do piloto deslizou em uma mancha de óleo na pista e colidiu contra a barreira de proteção. Apesar do braço quebrado do impacto e do procedimento cirúrgico, que incluiu a fixação de dois parafusos, o atleta descartou desfalcar o grid e projeta estar 100% recuperado até a próxima etapa da competição.
O acidente aconteceu na aproximação do Bico de Pato, um dos trechos mais técnicos do circuito paulista. Havia óleo na pista exatamente no ponto de frenagem, o que tirou completamente a aderência do ‘bruto’ de Cibien. Sem controle, o caminhão guinou para a esquerda e bateu de quina contra a barreira de contenção. O piloto foi atendido imediatamente pela equipe médica do autódromo e encaminhado para o hospital, onde foi constatada a fratura no braço e realizada a intervenção cirúrgica de forma imediata.
Cibien acalmou os torcedores ao garantir que o cronograma do campeonato não será comprometido, embora o processo de reabilitação total demande três mese A cirurgia na madrugada de sábado trouxe ainda uma coincidência marcante para o piloto do Espirito Santo. O procedimento foi liderado pelo Dr. Diego Falcochio, cirurgião de mão, professor de Medicina da Santa Casa de SP e antigo colega de escola de Cibien na capital capixaba.
"Quando fui para o hospital, teve uma feliz coincidência. O Dr. Diego estudou comigo e a irmã dele também na época de escola em Vitória. Devo um agradecimento a ele pela rapidez e atenção. A cirurgia foi no sábado de madrugada, mas no domingo eu já estava no autódromo com os patrocinadores e recebendo os fãs. Eu queria voltar para a pista; estava tentando convencer os médicos a me deixarem correr no domingo para operar depois, mas a lesão era complexa", revela Cibien.
O cronograma do calendário da Copa Truck jogará a favor do piloto, permitindo que ele concilie as sessões de fisioterapia intensiva com as próximas etapas, sem a necessidade de abrir mão de sua vaga no grid. A expectativa é que Cibien consiga pilotar mesmo em fase de recuperação, atingindo a plenitude de sua forma física após o período estipulado pelos médicos.