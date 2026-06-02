Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck

"Quando fui para o hospital, teve uma feliz coincidência. O Dr. Diego estudou comigo e a irmã dele também na época de escola em Vitória. Devo um agradecimento a ele pela rapidez e atenção. A cirurgia foi no sábado de madrugada, mas no domingo eu já estava no autódromo com os patrocinadores e recebendo os fãs. Eu queria voltar para a pista; estava tentando convencer os médicos a me deixarem correr no domingo para operar depois, mas a lesão era complexa", revela Cibien.



