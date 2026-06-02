Corrida de rua no Sesc Praia Formosa tem inscrições abertas

“Nosso objetivo é oferecer ao trabalhador do comércio e ao público em geral um evento com excelência técnica, mas que funcione, acima de tudo, como uma pausa necessária para o lazer e a saúde mental. Ver o Sesc Praia Formosa tomado por pessoas de todas as gerações, celebrando o esporte em meio à natureza, é o que realmente valida a nossa missão”, pontua José Vinicius.



