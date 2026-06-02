Corrida de rua no Sesc Praia Formosa tem inscrições abertas

No dia 30 de agosto, o Sesc Espírito Santo promove a segunda edição do Circuito Sesc de Corridas de 2026 no Sesc Praia Formosa, em Aracruz (ES). Com percursos pensados para diferentes perfis, o evento oferece a caminhada de 3 quilômetros e a corrida de 6 quilômetros (para o público acima de 16 anos). As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto.
Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de apreciar pontos turísticos da unidade hoteleira, como a Praça Indiana, o Mirante e a Praça Oriental, que oferece um caminho sobre as águas, proporcionando um contato direto e relaxante com a natureza. Além disso, quem optar pelo percurso de corrida (6km), vai passar pela trilha ecológica em áreas preservadas de Mata Atlântica.
Segundo o gerente de Esportes e Recreação do Sesc-ES, José Vinicius Alves Ferreira, o circuito vai muito além da competição.
“Nosso objetivo é oferecer ao trabalhador do comércio e ao público em geral um evento com excelência técnica, mas que funcione, acima de tudo, como uma pausa necessária para o lazer e a saúde mental. Ver o Sesc Praia Formosa tomado por pessoas de todas as gerações, celebrando o esporte em meio à natureza, é o que realmente valida a nossa missão”, pontua José Vinicius.
Todos os inscritos que completarem a prova receberão medalha de participação. Os cinco primeiros colocados de cada categoria (feminina, masculina, PCD feminina e PCD masculina, comerciário masculino e feminino, funcionário masculino e feminino) serão premiados com troféus. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 100, e o kit inclui camiseta oficial e sacochila (ecobag), Day Use do Parque Aquático, além de chip de cronometragem e número de peito para os participantes da corrida de 6km.
A inscrição será efetivada mediante a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis (leite em pó ou UHT, arroz, feijão, macarrão ou óleo) no momento da retirada do kit. Poderão se inscrever na corrida somente maiores de 16 (dezesseis) anos completados até a data da prova. Caso haja alguma inscrição de menores de 16 anos, não haverá premiação.