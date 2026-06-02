Flávio diz que enviou carta a governo Trump para pedir que EUA evitem tarifas

Na carta, endereçada ao secretário de Estado Marco Rubio, Flávio afirma que o Brasil "atravessa um período de grave deterioração fiscal e econômica" e que a imposição de novas tarifas "causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro".





"Escrevo, portanto, para reiterar, formalmente, o pedido que lhe fiz pessoalmente: que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil", diz.





O candidato do PL também afirma que, caso seja eleito presidente, colocará sua equipe à disposição de Rubio para tentar firmar com os americanos um tratado de comércio e investimento "benéfico para ambas as nações – um acordo construído sobre o livre mercado, o respeito mútuo e a aliança estratégica".





O documento enviado a Rubio começa com um agradecimento pela decisão dos EUA de classificarem as facções criminosas brasileiras CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como grupos terroristas.





A medida foi anunciada dias após a visita de Flávio e vista como um trunfo eleitoral pelo campo bolsonarista. Governistas criticam a designação por entenderem que abre brecha para intervenção estrangeira no país e que pode afetar a economia brasileira.





Flávio Bolsonaro também publicou nas redes sociais um vídeo em que tenta responsabilizar Lula pelo novo tarifaço. Segundo o senador, ele disse a Trump que as empresas nacionais já são "absurdamente taxadas" pelo governo brasileiro e "estão sufocados com tanto imposto e burocracia".





"Esse estudo, da chamada Sessão 301, englobou mais de 60 países, incluindo o Brasil. Uma investigação que começou em 2025, muito antes da minha visita aos Estados Unidos na semana passada. A realidade é que essa tarifa é do Lula, pelo seu tom agressivo com os Estados Unidos, pelo seu discurso anti-americano por defender que o dólar deixe de ser moeda padrão nas relações internacionais", disse.





O governo brasileiro pretende manter negociações com os EUA e vê chance de evitar a imposição das taxas sugeridas pelo USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) enquanto tentará potencializar ao máximo possível o desgaste de Flávio, principal adversário de Lula nas eleições de outubro.