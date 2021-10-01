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Do céu ao inferno

Empresário preso foi homenageado em São Mateus e recebeu por festa

A Multiface Serviços e Produções Ltda, administrada por Caio Faria Donatelli, foi contratada pela Câmara municipal para realizar sessão solene e também pela prefeitura, para a construção da passarela de Guriri

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:55

Públicado em 

01 out 2021 às 11:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Placa de cidadão honorário mateense concedida a Caio Faria Donatelli
Placa de cidadão honorário mateense concedida a Caio Faria Donatellia a Crédito: Reprodução
O empresário Caio Faria Donatelli foi do céu ao inferno, ou de homenageado a presidiário, em poucos dias. Na noite do último sábado (25), ele recebeu da Câmara de São Mateus o título de cidadão honorário mateeense e ganhou não apenas uma plaquinha.
A festa que marcou a solenidade contou com camarão e picanha – em plena crise – e custou R$ 170 mil aos cofres públicos. O dinheiro foi pago, vejam só, à empresa de Donatelli. A Multiface Serviços e Produções Ltda venceu o pregão aberto pela Câmara para a realização da sessão solene.
O valor, como o repórter Vinicius Zagoto mostrou, bancou o aluguel do cerimonial, que recebeu 400 convidados, e o cardápio. A festança foi realizada para comemorar os 477 anos de São Mateus.
Ocorre que a Multiface é realmente uma empresa multifacetada. Foi contratada, também, pela Prefeitura de São Mateus para construir uma passarela no balneário de Guriri
De acordo com investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Minucius, "surgiram informes que a empresa pagou um percentual de 10% a 20% do valor do contrato, como propina, para o prefeito Daniel Santana Babosa".
"Surgiram informes" não chega a ser um forte indício de ilicitude, convenhamos. Mas a operação apreendeu documentos, valores em espécie, e a apuração continua.
Daniel da Açaí (sem partido), como é mais conhecido, acabou preso. Caio Faria Donatelli, também. As prisões são temporárias, por cinco dias, e podem ser prorrogadas.

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O prefeito é mantido no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. Donatelli, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que administra o sistema prisional, está no Centro de Detenção Provisória de Viana 2.
"Destaca-se o volume de pagamentos que a MULTIFACE possui com a Prefeitura de São Mateus/ES, que corresponde, atualmente, à quantia de R$ 26.603.703,86, conforme elementos informativos obtidos no site do Portal da Transparência da PMSM, bem como tomam destaque notícias de envolvimento desta empresa em fraudes envolvendo verbas públicas, inclusive com investigação através de CPI na Câmara de Vereadores de São Mateus/ES", registrou o delegado da Marcos Patrick Santos Cazelli, da Delegacia da Polícia Federal em São Mateus, no inquérito.
Além de Daniel da Açaí e do administrador da Multiface, cinco pessoas foram presas, temporariamente, na Minucius.

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O OUTRO LADO

Advogado de Daniel da Açaí, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro afirmou que "o prefeito buscará o exercício das medidas judiciais cabíveis para esclarecimento dos fatos e restabelecimento de sua liberdade. A prisão cautelar não se encontra compatível com as regras da Constituição da República e da legislação".
Quanto a Caio Donatelli, os advogados Jayme Henrique e Ludgero Liberato ingressaram no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) com um pedido de revogação da prisão provisória.
A medida é "fundada no argumento de que com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, visando a coleta de diversas provas para o processo penal, a prisão se torna desnecessária e até injusta, já que os fundamentos da decretação têm por objetivo impedir que o réu interfira na coleta de provas ou mesmo dificulte sua produção". 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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