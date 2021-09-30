Empresa suspeita fez festa de R$ 170 mil para Câmara de São Mateus

Camarão foi um dos pratos servidos em sessão solene com custo de R$ 170 mil em São Mateus Crédito: Pixabay

O presidente da Casa, Paulo Fundão (PP) afirmou que o evento está previsto em lei, ocorre há mais de 30 anos e reuniu políticos, juristas e empresários interessados em investir na cidade.

NOVOS COMENDADORES

"As comendas são placas caras, todos os homenageados recebem uma assinada pelo presidente da Câmara, pelo prefeito da cidade. Então, o espaço, o local, as comendas, tudo isso daí quem faz é através de uma licitação, que as empresas disputam e ganham. O valor deste ano foi esse daí, de R$ 170 mil", explica Fundão.

Na última sessão da Câmara, realizada em uma quarta-feira (22), o presidente da Casa usou os últimos minutos da reunião para explicar como seria o evento. Questionado pelos vereadores sobre a duração das falas, ele respondeu:

"Nós não podemos estender muito, por conta dos convidados. Apesar de que com camarão VG (Variação Grande), com essas coisas todas, o convidado fica à vontade" Paulo Fundão (PP) - Presidente da Cãmara de São Mateus

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FESTA COM CAMARÃO VG E PICANHA

A Gazeta teve acesso à licitação de contratação da empresa responsável para atender às demandas do evento. O documento mostra que a festa foi planejada para atender 400 pessoas. Assim, a Câmara colocou no pedido 400 cadeiras, 51 mesas, além dos títulos e itens como toalhas, arranjos, candelabros, tapetes, som e show com apresentação de músico regional.

A planilha ainda mostra um cardápio com a descrição das bebidas e comidas a serem oferecidas no evento. Entre os pratos estão camarão de variação grande (VG), bacalhau em natas, casquinha de siri e picanha com gorgonzola. Confira o cardápio:

Cardápio de sessão solene de São Mateus que custou R$ 170 mil Crédito: Câmara de São Mateus / Montagem A Gazeta

EMPRESA VENCEDORA

Multiface Serviços e Produções LTDA. A empresa pertence a Caio Faria Donatelli, preso nesta semana suspeito de participar do esquema criminoso que desviava recursos públicos da Um outro documento obtido pela reportagem mostra o resultado da licitação. De três empresas credenciadas, apenas uma compareceu no momento do pregão presencial, a. A empresa pertence a Caio Faria Donatelli, preso nesta semana suspeito de participar do esquema criminoso que desviava recursos públicos da Prefeitura de São Mateus

De acordo com as investigações, a empresa tem R$ 36 milhões em contratos com a prefeitura e foi alvo de CPI na Câmara de Vereadores, em 2018. Segundo o atual presidente da casa, Paulo Fundão (PP), a CPI foi encerrada e o resultado foi entregue ao Ministério Público.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta quinta-feira (30), Fundão afirmou que a empresa chegou a vencer a licitação para realizar a sessão solene nos últimos anos e que não possui documentação ilegal que a impedisse de concorrer novamente.

O valor inicial da Multiface Serviços e Produções LTDA, única interessada no evento, foi de R$ 172.890,00 e passou para R$ 170.000,00 após contraproposta com a pregoeira da Câmara. Confira abaixo:

Documento mostra contratação de empresa vencedora Crédito: Câmara de São Mateus / Montagem A Gazeta

O OUTRO LADO

Sobre a prisão de Caio Donatelli, os advogados Jayme Henrique e Ludgero Liberato afirmaram que ingressaram no TRF com um Pedido de Revogação da Prisão Provisória.

A medida é " fundada no argumento de que com o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, visando a coleta de diversas provas para o processo penal, a prisão se torna desnecessária e até injusta, já que os fundamentos da decretação tem por objetivo impedir que o réu interfira na coleta de provas ou mesmo dificulte na sua produção. Assim, entendemos que há justificativa para a revogação da prisão face sua desnecessidade ou mesmo justa causa", afirma a nota.

Questionado pela reportagem de A Gazeta a respeito dos custos da sessão solene, o presidente da Câmara, Paulo Fundão (PP), afirmou que o evento ocorre há mais de 30 anos e que contou com a participação e homenagens a políticos e personalidades do judiciário, além de empresários interessados em investir no município.

"No nosso evento nós trouxemos o desembargador federal, do distrito Federal, um ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem status de ministro, que também recebeu um título, inúmeros empresários que ajudam São Mateus a se desenvolver. O governador veio aqui (pela manhã, não no evento realizado à noite), trouxe mais de R$ 30 milhões em investimentos, prometeu mais de R$ 200 milhões em breve, eu acho que isso aí que seria importante para a sociedade, do que algo que é feito há mais de 30 anos, que querem fazer com que isso aí não poderia ter ocorrido", afirma.