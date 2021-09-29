Daniel da Açaí homenageou Bolsonaro e Casagrande ao som da pisadinha

Preso na terça-feira (29)
, o prefeito de São Mateus
, Daniel Santana Barbosa (sem partido), o Daniel da Açaí
, é conhecido por ser, digamos, sui generis. Na visita que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) fez à cidade
, em junho, ele aproveitou para chamar ao palco o cantor Law Lima, que fez uma homenagem ao presidente cantando a música "O mito chegou", ao som do ritmo pisadinha.
O prefeito até se empolgou e cantou junto, como mostra o vídeo transmitido pela TV Brasil, uma emissora pública, na ocasião:
No último sábado (25), foi a vez de o governador Renato Casagrande
(PSB) cumprir agenda em São Mateus. E Daniel da Açaí não perdeu tempo. Chamou Law Lima novamente. Desta vez, também ao som da pisadinha, a canção entoada foi "Obrigado, Casão".
Daniel da Açaí foi eleito prefeito em 2016, pelo PSDB
, e reeleito em 2020 pelo mesmo partido, mas já deixou a sigla, antes mesmo da prisão.
As homenagens a políticos de espectros políticos tão diversos quanto Bolsonaro e Casagrande mostram que a questão ideológica não era um empecilho para o prefeito. E que o chefe do Executivo municipal que quase foi cassado pela Justiça Eleitoral
contava, até agora, com bastante prestígio.
Bastou a notícia da prisão vir a público que passaram a circular fotos e vídeos de políticos de diversos matizes fazendo declarações de apoio a Daniel da Açaí ou mesmo fotos em que ele aparece no meio.
Obviamente, nada disso é prova ou indício de que tais políticos tenham envolvimento com o esquema de corrupção, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa que a Polícia Federal aponta ter encontrado na Prefeitura de São Mateus.
A prisão é temporária, deve durar cinco dias.
"O Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, foi surpreendido com um mandado de prisão temporária hoje, 28/09/2021. Mesmo ainda não tendo sido dada a oportunidade de se defender, o prefeito buscará o exercício das medidas judiciais cabíveis para esclarecimento dos fatos e reestabelecimento de sua liberdade. A prisão cautelar ocorrida na presente data não se encontra compatível com as regras da Constituição da República e da legislação. O Poder Judiciário, por meio de suas diversas instâncias, haverá de esclarecer as todas as questões em seu tempo próprio", afirmou a defesa do prefeito de São Mateus, por meio de nota.
Os advogados Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro e Rodrigo Barcelos atuam no caso.