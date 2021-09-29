Daniel da Açaí homenageou Bolsonaro e Casagrande ao som da pisadinha

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Bastou a notícia da prisão vir a público que passaram a circular fotos e vídeos de políticos de diversos matizes fazendo declarações de apoio a Daniel da Açaí ou mesmo fotos em que ele aparece no meio.

Obviamente, nada disso é prova ou indício de que tais políticos tenham envolvimento com o esquema de corrupção, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa que a Polícia Federal aponta ter encontrado na Prefeitura de São Mateus.

"O Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, foi surpreendido com um mandado de prisão temporária hoje, 28/09/2021. Mesmo ainda não tendo sido dada a oportunidade de se defender, o prefeito buscará o exercício das medidas judiciais cabíveis para esclarecimento dos fatos e reestabelecimento de sua liberdade. A prisão cautelar ocorrida na presente data não se encontra compatível com as regras da Constituição da República e da legislação. O Poder Judiciário, por meio de suas diversas instâncias, haverá de esclarecer as todas as questões em seu tempo próprio", afirmou a defesa do prefeito de São Mateus, por meio de nota.