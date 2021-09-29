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Prefeito preso

Daniel da Açaí homenageou Bolsonaro e Casagrande ao som da pisadinha

Preso na Operação Minucius, da Polícia Federal, prefeito de São Mateus não se prendia a questões ideológicas e era prestigiado pela classe política. Veja vídeos

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 08:27

Públicado em 

29 set 2021 às 08:27
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, e o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de entrega de casas em São Mateus
Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, e o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de entrega de casas em São Mateus Crédito: TV Brasil/Reprodução
Preso na terça-feira (29), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa (sem partido), o Daniel da Açaí, é conhecido por ser, digamos, sui generis. Na visita que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) fez à cidade, em junho, ele aproveitou para chamar ao palco o cantor Law Lima, que fez uma homenagem ao presidente cantando a música "O mito chegou", ao som do ritmo pisadinha. 
O prefeito até se empolgou e cantou junto, como mostra o vídeo transmitido pela TV Brasil, uma emissora pública, na ocasião:
No último sábado (25), foi a vez de o governador Renato Casagrande (PSB) cumprir agenda em São Mateus. E Daniel da Açaí não perdeu tempo. Chamou Law Lima novamente. Desta vez, também ao som da pisadinha, a canção entoada foi "Obrigado, Casão".
Daniel da Açaí foi eleito prefeito em 2016, pelo PSDB, e reeleito em 2020 pelo mesmo partido, mas já deixou a sigla, antes mesmo da prisão.
As homenagens a políticos de espectros políticos tão diversos quanto Bolsonaro e Casagrande mostram que a questão ideológica não era um empecilho para o prefeito. E que o chefe do Executivo municipal que quase foi cassado pela Justiça Eleitoral contava, até agora, com bastante prestígio.
Bastou a notícia da prisão vir a público que passaram a circular fotos e vídeos de políticos de diversos matizes fazendo declarações de apoio a Daniel da Açaí ou mesmo fotos em que ele aparece no meio.
Obviamente, nada disso é prova ou indício de que tais políticos tenham envolvimento com o esquema de corrupção, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa que a Polícia Federal aponta ter encontrado na Prefeitura de São Mateus.
Operação Minucius cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura, na casa do prefeito, em empresas e em residências de servidores públicos. Dinheiro vivo foi apreendido: R$ 400 mil na casa do prefeito e R$ 300 mil na empresa da qual ele é sócio. Documentos também foram apreendidos, apesar de que alguns papeis terem sido destruídos.
Conforme o superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, afirmou à coluna, as investigações apontam que Daniel da Açaí era o chefe da organização criminosa.
A prisão é temporária, deve durar cinco dias.
"O Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, foi surpreendido com um mandado de prisão temporária hoje, 28/09/2021. Mesmo ainda não tendo sido dada a oportunidade de se defender, o prefeito buscará o exercício das medidas judiciais cabíveis para esclarecimento dos fatos e reestabelecimento de sua liberdade. A prisão cautelar ocorrida na presente data não se encontra compatível com as regras da Constituição da República e da legislação. O Poder Judiciário, por meio de suas diversas instâncias, haverá de esclarecer as todas as questões em seu tempo próprio", afirmou a defesa do prefeito de São Mateus, por meio de nota.
Os advogados Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro e Rodrigo Barcelos atuam no caso.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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