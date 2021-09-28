PF encontra R$ 400 mil na casa e R$ 300 mil em empresa de prefeito de São Mateus

PF encontra 400 mil na casa e R$ 300 mil em empresa de prefeito, além de joias Crédito: Polícia Federal / Arte A Gazeta

Na casa do prefeito, os valores em dinheiro vivo ultrapassam R$ 400 mil, sem contar as joias encontradas que ainda não foram avaliadas pela Polícia Federal. Confira no vídeo o momento da apreensão:

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PRISÕES

Batizada de Operação Minucius , a ação resultou na prisão de sete pessoas, incluindo o prefeito Daniel Santana, uma das controladoras do município, seu operador e quatro empresários suspeitos de participar do esquema criminoso.

De acordo com informações da Polícia Federal, cinco presos foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, já o prefeito e a mulher devem ser encaminhados ao Quartel da Polícia Militar.

FRAUDAVA LICITAÇÕES

De acordo com superintendente regional da Polícia Federal, Eugênio Ricas, a organização criminosa agia junto com outras empresas, fraudava licitações e desviava recursos públicos.

"Pelo que nós descobrimos nas investigações realizadas, até o momento, um grupo criminoso, uma organização criminosa se apropriou da prefeitura, em conluio com inúmeras empresas, para fraudar licitações e desviar recursos públicos. Recursos, inclusive, que eram provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério do Turismo, recursos que deveriam ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19, foram apropriados por essa organização criminosa", explica.

"As investigações agora continuam, o objetivo é obter mais provas ainda e, certamente, essas pessoas que se apropriaram dos recursos públicos do município de São Mateus vão passar muito tempo atrás das grades", conclui.

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O ESQUEMA CRIMINOSO

A Polícia Federal constatou indícios de um desvio fraudulento de licitações em diversos segmentos do Executivo municipal: limpeza, poda de árvores, manutenção de estruturas e obras públicas, distribuição de cestas básicas, kits de merenda escolar, aluguel de tendas, dentre outros. Algumas das licitações, inclusive, contavam com verbas federais que deveriam ter sido utilizadas no combate à pandemia de Covid-19

As informações iniciais também indicaram que, uma vez que empresas ligadas ao esquema “venciam” as licitações, estabelecia-se um valor a ser pago aos agentes públicos que variava de 10% a 20% do valor do contrato. Como forma de não gerar perdas aos empresários, a entrega de bens e serviços era identicamente reduzida, na proporção das propinas pagas.

De acordo com a PF, dentre o conjunto de empresas ilegalmente beneficiadas pelo esquema ilícito, há empresas do próprio prefeito, que se valia de sócios de fachada (laranjas) para ocultar sua verdadeira condição de proprietário. O valor dos contratos celebrados pelo município com as empresas investigadas chega ao valor de R$ 43.542.007,20.

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