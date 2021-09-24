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Justiça manda deputada do ES excluir publicação falsa sobre a Sesa

Postagem afirmava que operação da Polícia Federal para investigar desvios em hospitais do Pará tinham como alvo "a Saúde do Espírito Santo"
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

24 set 2021 às 16:20

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:20

Deputada federal Soraya Manato
Deputada federal Soraya Manato Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A Justiça determinou na terça-feira (21) que a deputada federal Soraya Manato (PSL) exclua de suas redes sociais uma publicação com conteúdo falso. A postagem afirmava que a Operação Reditus, deflagrada em agosto pela Polícia Federal, "apurava desvios de R$ 1,2 bilhão na Saúde do Espírito Santo".
A operação, contudo, tinha como alvo supostos desvios em contratos de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos no Pará. Foram cumpridos, à época, 95 mandados de busca e apreensão em outros sete Estados, entre eles o Espírito Santo. Não há, até então, nenhum indício de participação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no esquema.
A ação foi proposta pelo governo do Espírito Santo, que pontuou na petição que o conteúdo falso visava "apenas desmoralizar órgãos e agentes estatais". A juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória Heloísa Cariello, que assina a decisão, apontou que a "notícia divulgada por Soraya parece, à primeira vista, não corresponder à realidade".

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"Vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, se não removida ou indisponibilizada, de imediato, a postagem que veicula informação aparentemente falsa, permanecerão sendo atingidas as estruturas orgânicas do Estado do Espírito Santo, especialmente dos agentes da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), de modo a desmoralizá-los e desacreditá-los perante a sociedade capixaba", pontuou a magistrada.
Publicação divulgada pela deputada federal Soraya Manato
Publicação divulgada pela deputada federal Soraya Manato Crédito: Reprodução
Até a manhã desta sexta-feira (24), as publicações, que haviam sido compartilhadas no Twitter, no Instagram e no Facebook, ainda estavam nas páginas da parlamentar. Após ser procurada por A Gazeta, Soraya Manato excluiu o conteúdo. Por nota, ela disse que não vê a publicação divulgada como "fake news".
"Bom, atuo sempre respeitando as leis brasileiras e as instituições. Não vejo o conteúdo divulgado como fake news. Basta fazer uma busca rápida na internet sobre o assunto. Mas, decisão judicial deve ser cumprida e o conteúdo foi apagado. Tenho um mandato limpo, transparente e trabalho em defesa do povo capixaba. Sou ficha limpa e tenho orgulho disso", destacou a deputada federal.

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