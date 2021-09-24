Justiça manda deputada do ES excluir publicação falsa sobre a Sesa

Deputada federal Soraya Manato Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Justiça determinou na terça-feira (21) que a deputada federal Soraya Manato (PSL) exclua de suas redes sociais uma publicação com conteúdo falso. A postagem afirmava que a Operação Reditus, deflagrada em agosto pela Polícia Federal, "apurava desvios de R$ 1,2 bilhão na Saúde do Espírito Santo".

A operação, contudo, tinha como alvo supostos desvios em contratos de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos no Pará. Foram cumpridos, à época, 95 mandados de busca e apreensão em outros sete Estados, entre eles o Espírito Santo . Não há, até então, nenhum indício de participação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no esquema.

A ação foi proposta pelo governo do Espírito Santo , que pontuou na petição que o conteúdo falso visava "apenas desmoralizar órgãos e agentes estatais". A juíza da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória Heloísa Cariello, que assina a decisão, apontou que a "notícia divulgada por Soraya parece, à primeira vista, não corresponder à realidade".

"Vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, se não removida ou indisponibilizada, de imediato, a postagem que veicula informação aparentemente falsa, permanecerão sendo atingidas as estruturas orgânicas do Estado do Espírito Santo, especialmente dos agentes da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), de modo a desmoralizá-los e desacreditá-los perante a sociedade capixaba", pontuou a magistrada.

Publicação divulgada pela deputada federal Soraya Manato Crédito: Reprodução

Até a manhã desta sexta-feira (24), as publicações, que haviam sido compartilhadas no Twitter, no Instagram e no Facebook, ainda estavam nas páginas da parlamentar. Após ser procurada por A Gazeta, Soraya Manato excluiu o conteúdo. Por nota, ela disse que não vê a publicação divulgada como "fake news".