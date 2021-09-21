STF reconhece eleição de Musso na Assembleia, mas limita novas reeleições

Ministro Gilmar Mendes: reeleições poderiam dificultar o funcionamento da Mesa Diretora Crédito: Fellipe Sampaio/STF

A escolha de Musso para comandar a Casa estava sendo contestada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo diretório nacional do PROS . A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele considerou que os deputados estaduais podem ser reeleitos para a Mesa Diretora das assembleias estaduais, desde que estejam em cargos diferentes. O julgamento foi finalizado na sexta-feira (17), mas só ficou disponível na consulta pública do STF nesta terça-feira (21).

Desse modo, o atual presidente, por exemplo, poderia ser reeleito para o grupo que comanda a Casa, mas teria que estar em um cargo diferente, como o de vice-presidente ou de secretário. Nenhum deputado poderia ser reeleito duas vezes a uma mesma cadeira.

"Essa ressalva mostra-se importante porque a vedação da recondução a qualquer cargo da Mesa poderia implicar dificuldades relevantes ao regular funcionamento da Casa, inclusive sob o ângulo do principio democrático. É que em Assembleias menores, a depender da quantidade de membros da Mesa, seria possível vislumbrar cenário no qual o impedimento de deputados do campo majoritário, considerara a proibição em tela, resultasse na formação da Mesa por parlamentares da minoria que em circunstâncias normais não a comporiam", escreveu Gilmar Mendes.

O voto de Mendes foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux. Ele divergiu do relator da ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ministro Ricardo Lewandowski, que votou pela proibição da reeleição em um mesmo mandato, mas também reconheceu a reeleição de Musso. O voto de Lewandowski foi seguido pelos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia.