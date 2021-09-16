Senador do ES rebate ministro da Educação: "Minha família não é desajustada"

Fabiano Contarato criticou falas homofóbicas do ministro e outras declarações preconceituosas Crédito: Reprodução/Youtube TV Senado

"Tenho orgulho em dizer que sou casado, tenho dois filhos. Tenho orgulho do meu pai que é motorista de ônibus e da minha mãe, semianalfabeta. Não venho de família desajustada, senhor ministro, não tenho subfamília. Eu tenho subfamília, ministro? A família do senhor é melhor do que a minha?", questionou o senador, que é homossexual.

O senador lembrou outras falas homofóbicas do ministro, que já afirmou que professores trans não podem incentivar alunos a andarem "por este caminho", se referindo à transexualidade.

"Ministro, se o senhor colocar um cocar na cabeça, cocar de índio, o senhor não vai se transformar em um índio. Então fazer essa conexão, essa relação de causalidade, isso fere a razoabilidade", destacou Contarato.

ESCLARECIMENTOS À COMISSÃO

Ministro da Educação, Milton Ribeiro prestou esclarecimentos ao Senado Crédito: Reprodução/Youtube TV Senado

Durante a sessão, Ribeiro pediu desculpas "a quem se sentiu ofendido" e disse que as colocações que fez "não foram as mais adequadas".

O senador Fabiano Contarato lamentou o episódio e disse que as declarações do ministro têm grande peso devido ao cargo que ele ocupa na pasta da Educação. Fazendo coro a outros parlamentares da Comissão, o senador ressaltou que era preciso ações e não só pedidos de desculpa.